Gấu quý hiếm sổ lồng trong khoang hành lý, máy bay Iraq phải hoãn chuyến

Gấu sổ lồng trong khoang hành lý máy bay - Ảnh cắt từ clip

Đài CNN đưa tin một con gấu sổ lồng trong khoang hành lý đã khiến một chuyến bay từ Baghdad, Iraq đến Dubai, UAE hôm 4-8 phải hoãn một tiếng, sau khi đã đáp xuống Dubai.

Hãng Iraqi Airways đã phải đưa ra lời xin lỗi khi đoạn video về vụ việc được lan truyền trên mạng. Đoạn video ghi nhận tiếng của một hành khách nam than phiền chuyến bay bị hoãn “hơn một tiếng vì một con gấu trong khoang hàng”.

Your browser does not support the video tag.

Gấu sổ lồng trên máy bay, gầm gừ bên ngoài chuồng nhốt

Một đoạn video khác cho thấy hình ảnh con gấu gầm gừ bên ngoài chuồng nhốt, trong lúc nhiều người đang cố gắng trấn an nó.

Sau đó, con gấu trên được một nhóm chuyên gia ở Dubai tiêm thuốc an thần và đưa ra khỏi máy bay, Iraqi Airways nói trong thông cáo với CNN.

Ngày 5-8, hãng bay đưa ra lời xin lỗi, nói rằng con gấu đã sổ lồng khi “máy bay đã tới sân bay Dubai”.

“Công ty gửi lời xin lỗi đến hành khách trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Baghdad đến sân bay Dubai vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi”, Iraqi Airways đưa ra lời xin lỗi.

“Việc trì hoãn xảy ra do một kiện hàng trong khoang hàng. Khi tới sân bay Dubai, con vật đã thoát khỏi chiếc lồng được dành riêng để vận chuyển nó”, CNN dẫn thông cáo của hãng bay. Hãng này cũng cho biết thêm về việc đã vận chuyển con gấu này tuân theo hướng dẫn quốc tế về phúc lợi động vật.

“Phi hành đoàn đã phối hợp với các quan chức UAE - phía cử một nhóm chuyên gia đến để gây mê con vật và đưa nó ra khỏi máy bay. Sau khi máy bay được kiểm tra và đảm bảo không có thiệt hại nào từ sự cố này, chuyến bay đã quay trở lại Baghdad”, thông cáo cho biết thêm.

Hãng Iraqi Airways đã không tiết lộ lý do cho việc vận chuyển con vật đến UAE, và cũng không cung cấp thông tin về tình trạng con vật sau khi được đưa khỏi máy bay.

Ngày 6-8, Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nước này mở cuộc điều tra về vụ việc gấu sổ lồng.

Ngày 7-8, Bộ Giao thông vận tải Iraq đã thông tin cho CNN về việc có hai con gấu trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng đã được vận chuyển trong chuyến bay nói trên.

Tác giả: NGHI VŨ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ