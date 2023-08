Gặp cựu đại tá Công an từng “khắc tinh” của nhiều "trùm" ma túy

Những cuộc chiến đẩm máu với tội phạm ma túy.

Ông "cảnh sát ma túy" nay tuy đã về hưu, ngày ngày sum vầy với cuộc sống bình yên bên con cháu nhưng cựu Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm "khắc tinh tội phạm ma túy một thời" lúc nào cũng thao thức nhớ từng đồng đội đã cùng vào sinh ra tử với mình trong từng trận đánhđể vây bắt các đối tượng tội phạm ma túy. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại, trông Đại tá Thiêm có vẻ như vẫn không già hơn lúc trước chút nào. Nói như kiểu người dân xứ Nghệ “ông vẫn còn phong độ chán”. Không ít lần được ngồi trò chuyện cùng ông để nói về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện nhân gian và thế sự… nhưng lần nào tôi cũng được nghe ông kể chuyện từng đối diện và cận kề cái chết trong tích tắc khi đi bắt tội phạm ma túy.

Anh hùng, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - khắc tinh tội phạm ma túy một thời.

Được biết, từ lúc vào nghề cảnh sát, không biết đã tham gia bao nhiêu trận đánh, phá bao nhiêu chuyên án và bắt bao nhiêu tên tội phạm “trùm ma túy”... để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chỉ nhớ rằng, khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2008, xuất hiện nhiều đường dây, ổ nhóm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài, nhất là dọc biên giới 3 huyện rẻo cao của miền tây xứ Nghệ gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong.

Các đối tượng buôn ma túy mang quốc tịch Lào liên tục xâm nhập vào nội địa mang theo súng ống, lựu đạn, bộc phá… rồi dựng lều chõng, lán trại dày đặc trong các khu rừng thuộc địa phận biên giới để mua bán ma túy một cách trắng trợn. Trước những thực trạng đó, ông "khắc tinh tội phạm ma túy" cùng các đồng đội ngày đêm vắt óc suy nghĩ để vạch ra phương án quyết tâm đấu tranh với loại hình tội phạm ma túy này.

Cựu đại tá nhớ lại: Trận đánh đầu tiên với bọn tội phạm ma túy đó là ở Khe Cọ Hòa, trên đỉnh Bù Con Cắng (thuộc xã Châu Kim, huyện biên giới Quế Phong). Đêm 25/7/2008, ông cùng 42 chiến sỹ mang đầy vũ khí, đạn dược bí mật hành quân hàng chục giờ đồng hồ. Đến trưa ngày hôm sau, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Thiêm lúc bấy giờ, các trinh sát được chia thành nhiều mũi và bao vây chặt lều trại ở khu vực khe Cọ Hòa. Đây là khu vực núi rừng có địa hình hiểm trở, có khoảng 25 tên mang quốc tịch của nước bạn Lào đã dựng lán trại trước đó để buôn bán ma túy.

Khi đã nắm chắc địa hình, ông cùng các đồng đội đồng loạt tấn công các đối tượng buôn bán ma túy. Ngay lập tức, các đối tượng từ trong lán trại dùng AK, lựu đạn chống trả quyết liệt, buộc các chiến sỹ phải tiêu diệt tên cầm đầu đường dây tội phạm ma túy này. Thấy bị tấn công dữ dội, các đối tượng còn lại tháo chạy vào rừng để chuồn qua biên giới. Tại hiện trường các chiến sỹ thu được 10 bánh hêrôin, 123 viên hồng phiến, 1 khẩu cạc-bin kèm theo 29 viên đạn.

Cho đến giờ, dù về nghỉ hưu đã lâu nhưng mỗi khi nhớ lại Đại tá Thiêm vẫn còn lạnh gáy, đó là cuộc đọ súng với băng nhóm tội phạm ma túy trong rừng Cò Phào (thuộc xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An). Rạng ngày 26/5/2010, ông trực tiếp chỉ đạo đồng đội hành quân phá án mang bí số 526L, bắt quả tang 3 đối tượng buôn ma túy gồm: Lầu Và Rùa (SN 1980), Lầu Bá Xồng (SN1976) và Kha Thị Huệ (SN 1974), thu gữ 2 bánh hêrôin, 1 khẩu súng AK, 1 quả lựu đạn.

Bất ngờ lúc đó, để giải cứu đồng bọn, nhóm đối tượng buôn bán ma túy khác từ trên núi xả súng bắn trả các chiến sỹ cảnh sát quyết liệt. Tình huống lúc đó diễn ra vô cùng éo le, khi có 3 chiến sỹ trúng đạn và bị thương rất nặng. Riêng đồng chí Nguyễn Đức Cường bị bắn xuyên từ hông ra trước ngực, Lê Viết Hùng bị đạn xuyên làm gãy cánh tay phải.

Ngay lập tức, Đại tá Thiêm cởi áo mình đang mặc, quấn ngang bụng để bịt hai lỗ đạn xuyên qua bụng chiến sỹ Cường. Vừa bò dưới làn đạn, anh vừa rút sợi dây dày đến ga rô trên lỗ đạn xuyên qua cánh tay của chiến sỹ Hùng. Sau đó chỉ đạo 3 đồng chí dùng AK bắn áp chế hỏa lực địch đồng thời yêu cầu 3 đồng chí còn lại phải gì chặt 3 tên tội phạm ma túy vừa bị bắt xuống, không cho bọn chúng lăn xuống vực, hoặc cướp vũ khí chống trả.

Do trận đánh diễn ra trong đêm và ở địa hình phức tạp, Đại tá Thiêm và 6 đồng chí còn lại phải vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ mới đưa được 3 đồng chí bị thương và áp giải 3 đối tượng bị bắt ra khỏi rừng. Nhờ được ông sơ cứu kịp thời nên các đồng đội của ông đã được mổ cấp cứu sống. Kết thúc trận đánh với bọn tội phạm ma túy tuy thành công nhưng các chiến sỹ của ông đã phải đổ máu.

Anh hùng "khắc tinh tội phạm ma túy" một thời gặp Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Trương Văn Hiền.

Một trận đánh khác với bọn tội phạm ma túy cũng khiến đồng đội ông cũng bị đổ máu đó là vụ bắt đối tượng Vi Quang Kỷ (SN 1979), tại Khe Ó (thuộc địa bàn xã Lượng Minh, huyện Tương Dương). Bị vây bắt, Vi Quang Kỷ (đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý đang bị truy nã) thủ sẵn một khẩu súng AK đã hung hãn nhả đạn, làm Thiếu tá Thái Bá Huệ trúng 2 viên, một viên sượt vào đầu và một viên xuyên thủng đùi. Sau đó đối tượng tội phạm ma túy tẩu thoát vào rừng. Bằng biện pháp nghiệp vụ rất sáng tạo của mình, ngày đó Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã chỉ đạo các chiến sỹ quật ngã tên tội phạm ma túy Vi Quang Kỷ, tước gọn khẩu súng AK khi đối tượng này đang lẩn trốn trong rừng.

Dùng mưu trí để phá án ma túy

Nói về tội phạm ma túy thì thời nào cũng hoạt động rất manh động và tinh vi, nhưng bằng mưu trí, dũng cảm, thời điểm đó Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án gây chấn động cả nước mà không mất một viên đạn. Cụ thể như vụ bắt trùm ma túy Lương Văn May ở đỉnh Pù Huột (thuộc xã Xiêng My, huyện Tương Dương).

Lợi dụng địa hình hiểm trở, May cùng đồng bọn tổ chức bán ma túy một cách trắng trợn. Mỗi ngày có ít nhất 40 đến 50 lượt người nghiện tới đây mua ma túy. Vừa bán ma túy, trên tay Lương Văn May luôn lăm lăm khẩu súng AK, bên hông còn mang theo một bình xịt hơi cay. Y tuyên bố, sẵn sàng xả súng nếu bị lực lượng công an vây bắt.

Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã vào vai một người đi khai thác vàng thổ phỉ. Ông đã cùng các trinh sát từng bước xâm nhập vào hang ổ của trùm ma túy này. Quan sát kỹ thấy điểm sơ hở của tên trùm này là khi có đối tượng khác đến mua ma túy, y liền chuyển khẩu AK sang tay trái, tay phải mở túi để cất tiền và lấy ma túy đưa cho người mua.

Sau 4 ngày theo dõi, đến 10 giờ ngày 15/3/2013, Đại tá Thiêm cùng 5 trinh sát nội tuyến chia thành 2 tổ lần lượt trà trộn vào số đối tượng nghiện và tiếp cận hang đá nơi tên May bán ma túy. Càng về trưa, lượng người mua ma túy càng tăng lên. Khi thấy tên May chuyển AK sang tay trái, tay phải mở túi, Đại tá Thiêm liền hô to “đánh”. Lập tức 2 trinh sát nội tuyến đứng cạnh liền quật ngã tên tội phạm ma túy May. Ông cùng 2 trinh sát khác đã nhanh chóng chạy tới tước khẩu súng AK trên tay của May (trong súng có 12 viên đạn, 1 viên đã lên nòng) và 1 bình xịt hơi cay.

Cựu Đại tá Thiêm, khắc tinh tội phạm ma túy một thời về hưu, vui với đời thường.

Cũng bằng mưu trí, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã từng chỉ đạo phá thành công chuyên án 312M, bắt vụ mở lò sản xuất ma túy đá ngay ở giữa lòng TP Vinh gây chấn động cả nước. Bắt cùng lúc 4 đối tượng (gồm: Lê Thanh Hải, Tăng Thị Lan Phương, Lê Thanh Minh và Trần Thị Nga) mà không hề mất một viên đạn. Thu giữ 1,3 kilôgam ma túy đá, 23 can nhựa (loại 10 và 20 lít) đựng chất bán thành phẩm ma túy đá và rất nhiều loại hóa chất khác, 1 máy sấy, 1 máy bơm hơi... dùng để sản xuất ma túy.

Một chuyên án khác mất khá nhiều thời gian để phá đường dây lớn hàng trăm bánh hêrôin mà Đại tá Thiêm từng cùng với các đồng đội của ông thực hiện, đó là khoảng trung tuần tháng 7/2012, qua thông tin từ quần chúng, phát hiện đường dây buôn bán ma túy rất lớn do một nhóm gồm cả người Lào và Việt Nam thực hiện. Chúng thường xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Sau khi đưa ma túy về Nghệ An, chúng tiếp tục mang lên Lạng Sơn để tìm cách đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm lúc bấy giờ, cơ quan điều tra xác định được tên cầm đầu đường dây tội phạm ma túy đó là Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1969, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn). Tuấn là tên cáo già, hoạt động tinh vi, xảo quyệt, lại quan hệ rộng nên hắn hiểu khá rõ về chiến thuật của cơ quan công an phòng chống tội phạm ma túy.

Hơn 4 tháng trinh sát mật phục, Đại tá Thiêm phải lặn lội sang tận nước bạn Lào, đi Hà Nội, rồi ngược lên Lạng Sơn, thức trắng cùng đồng đội để xuyên rừng, vượt suối tìm hiểu quy luật vận chuyển ma túy cũng như phương thức đưa hàng của bọn chúng. Sau đó Nguyễn Trọng Tuấn (kẻ cầm đầu) và lần lượt cùng các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận trước đó đã vận chuyển trót lọt 3 chuyến hàng ma túy khủng, với 250 bánh heroin từ Nghệ An ra Hà Nội để tiêu thụ.

Phía sau những chuyên án ma túy lớn…

Ngày còn công tác trong ngành công an thường xuyên đi bắt tội phạm ma túy cũng như bây giờ, không ít lần tôi đã gặp ông Đại tá "khắc tinh tội phạm ma túy một thời" lặng lẽ trong các quán cà phê để thưởng thức âm nhạc. Như ông đã từng tâm sự: Âm nhạc là niềm đam mê của ông, sau mỗi chuyên án ma túy thành công, hay sau những ngày công việc căng thẳng, thỉnh thoảng ông lại tìm đến âm nhạc để thả tâm hồn mình vào đó cho thư thái.

Cựu Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, khắc tinh tội phạm ma túy một thời về hưu bên bạn bè yêu quý.

Dù không phải là ca sỹ chuyên nghiệp, nhưng không ít lần tôi thấy ông xuất hiện với tư cách nghệ sĩ trên một số Đài truyền hình, đặc biệt là Truyền hình Nghệ An (NTV). Ngoài sở trường là các làn điệu dân ca, ví dăm, cựu Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm còn rất thích nghe và biểu diễn rất nhiều thể loại âm nhạc như: trữ tình, nhạc đỏ, nhạc jazz, nhạc thính phòng và đặc biệt là nhạc không lời mang âm hưởng cổ điển… Xem ông biểu diễn, không ai nghĩ đó là một "khắc tinh" của bọn tội phạm ma túy.

Cựu Đại tá, Trưởng phòng CSĐTTP ma túy không ít lần tâm sự, đã đi vào nghề công an thì xác định đấy là một nghề rất nguy hiểm, nhất là phải đấu tranh với tội phạm ma túy thì càng nguy hiểm hơn. Trong khi đó, ai cũng có cha mẹ, vợ con, người thân, bạn bè, thế nên trận đánh nào anh cũng có mặt để trực tiếp chỉ huy anh em chiến đấu làm sao có được an toàn nhất để sau mỗi chuyên án, mỗi vụ án ma túy, các chiến sỹ được trở về bình an bên gia đình.

Trong mỗi cuộc trò chuyện, lần nào Đại tá Thiêm cũng không khỏi tự hào về người vợ yêu quý đã quá cố của mình cũng như hai cô con gái xinh đẹp tài năng, đặc biệt có cô con gái đầu lòng là một trong những BTV-MC nổi tiếng của Đài Truyền hình.

Quãng đời được làm người chiến sỹ Công an nhân dân, cựu Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã cùng đồng đội đập tan nhiều sào huyệt của những tên tội phạm trùm ma túy người Lào và Việt Nam trên tuyến biên giới. Ông đã góp công lớn trong việc giúp khu vực miền tây Nghệ An đẩy lùi tệ nạn ma túy và ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy “thẩm lậu” từ bên kia biên giới vào nước ta.

Bằng những chiến công hiển hách loại trừ tội phạm ma túy đó mà cá nhân ông đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 3 lần tặng Huân chương chiến công. Tháng 8/2015, ông từng rất vinh dự được Chủ tịch nước Việt Nam phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Cựu Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã từng trực tiếp chỉ huy đồng đội khám phá 372 vụ án ma túy, với 679 đối tượng (trong đó đã phá 141 chuyên án, bắt 377 đối tượng). Vật chứng thu được 106,3 kg hêrôin, 19.604 viên ma túy tổng hợp, 77 kg thuốc phiện, 25.640 kg ma túy dạng đá, 52,89 kg cần sa; thu 17 khẩu súng quân dụng, 260 viên đạn, 4 quả lựu đạn, 5 ôtô, 28 xe máy, 218.141 USD, 4.653.712.000 đồng và nhiều vật chứng, tài sản liên quan của tội phạm ma túy; đã khởi tố 308 vụ án ma túy, với 648 bị can về ma túy./.

Tác giả: Phan Sáng (Nhà Văn)

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn