Ecuador lập kỳ tích trước Đức

Ecuador đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn tại World Cup 2026 khi đánh bại Đức 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Chiến thắng đầy quả cảm này không chỉ giúp "El Tri" tiếp tục hành trình tại giải đấu mà còn chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng của họ trước các đối thủ châu Âu tại đấu trường thế giới.

Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng có bàn mở tỷ số chỉ sau hai phút. Aleksandar Pavlovic phối hợp cùng Florian Wirtz trong vòng cấm trước khi tiền vệ này kiến tạo để Leroy Sane tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc vào góc thấp khung thành. Ecuador có lý do để phàn nàn khi Pavlovic đã có pha vào bóng cao chân với Pedro Vite trong tình huống dẫn đến bàn thắng.

Đức thi đấu không quá quyết tâm sau khi chắc chắn nhất bảng.

Không chấp nhận buông xuôi, Ecuador nhanh chóng đáp trả. Phút 25, Nilson Angulo tận dụng sự thiếu quyết đoán của hàng thủ Đức, tung cú sút tuyệt đẹp đánh bại Manuel Neuer để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bàn thắng này có ý nghĩa đặc biệt khi giúp Ecuador tránh trở thành đội Nam Mỹ thứ hai trong lịch sử trải qua một kỳ World Cup mà không ghi được bàn nào.

Bước sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục nóng bỏng với những quyết định gây tranh cãi. Đức được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Joel Ordonez với Kai Havertz, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Mary Victoria Penso đã thay đổi quyết định. Leroy Sane bị xác định phạm lỗi trước đó với Vite.

Trong thế trận cần chiến thắng để nuôi hy vọng, Ecuador là đội tạo ra nhiều sức ép hơn. Enner Valencia, trong lần thứ 8 tham dự World Cup cùng đội tuyển, buộc Manuel Neuer phải trổ tài với cú sút xa nguy hiểm.

Sự thay đổi người của HLV Sebastian Beccacece mang lại hiệu quả khi Kevin Rodriguez tạo ra ảnh hưởng lớn. Phút 77, từ quả phạt góc của Vite, Rodriguez đánh đầu nối để Gonzalo Plata dứt điểm trong tình huống lộn xộn, đưa Ecuador vượt lên dẫn 2-1.

Những phút cuối, Đức nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Ecuador. Thất bại khiến Đức bỏ lỡ cơ hội thiết lập kỷ lục 12 chiến thắng liên tiếp tại World Cup, nhưng họ vẫn giành ngôi đầu bảng E và tiến vào vòng tiếp theo.

Tác giả: Huy Trưởng

Nguồn tin: znews.vn