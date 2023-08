Đừng vội gạt Thanh Hóa khỏi cuộc đua vô địch V.League

Gồng mình trước khó khăn

Khép lại giai đoạn 1 của V.League 2023, bất cứ ai cũng phải dành lời khen ngợi cho Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh vốn không chiêu binh mãi mã rầm rộ như nhiều đối thủ có tiềm lực như Công an Hà Nội, Hà Nội FC… song dưới sự dẫn dắt của HLV cá tính Velizar Popov, CLB này đã thể hiện được lối đá tấn công cống hiến và giàu sức sống. Phần thưởng đền đáp cho Thanh Hóa chính là việc ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng V.League tại giai đoạn 1 trong nhiều vòng đấu liên tiếp.

Tuy nhiên, đổi lại cho một thứ bóng đá giàu sức mạnh, luôn hướng mũi tấn công về phía trước, lực lượng của Thanh Hóa cũng bắt đầu chịu những ảnh hưởng không nhỏ xoay quanh thể lực và chấn thương. Tính đến trận đấu gần nhất mà Thanh Hóa thủ hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng này mất tới 6 trụ cột. Một trong số đó có “ngòi nổ” Conrado. Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa rồi, Thanh Hóa cũng không chiêu binh rầm rộ.

Sự bổ sung đáng chú ý nhất bên phía đội bóng xứ Thanh chỉ là Võ Nguyên Hoàng, một tiền đạo trẻ tiềm năng theo diện cho mượn từ PVF-CAND. Ngược lại, cả Hà Nội FC lẫn Công an Hà Nội đều tăng cường hỏa lực mạnh mẽ. Ngoại binh Caion đã và đang trở thành chân sút đáng sợ trong lực lượng của Hà Nội FC. Song song với đó, CLB cùng thành phố là Công an Hà Nội cũng thể hiện rõ tham vọng vô địch khi bổ sung chất thép nơi hàng phòng ngự với thủ thành Filip Nguyễn cùng ngôi sao tấn công Nguyễn Quang Hải.

Thanh Hóa cố gắng đua vô địch dù gặp khó khăn về lực lượng - Ảnh: VPF

Không bất ngờ khi Thanh Hóa gặp những khó khăn khi V.League bước vào giai đoạn tranh ngôi vô địch. Trong bối cảnh Hà Nội FC tăng tốc còn Công an Hà Nội cũng tích lũy điểm số quan trọng thì đội bóng xứ Thanh gặp không ít chướng ngại từ góc độ khách quan lẫn chủ quan. Ví dụ rõ ràng nhất chính là ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng đấu vừa rồi. Đội bóng núi Hồng ngay cả khi đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng sớm nhưng vẫn thi đấu rất máu lửa và quyết tâm. Bản thân lãnh đạo đội bóng cũng sẵn sàng treo thưởng 1 tỷ đồng đều đặn mỗi trận để khích lệ tinh thần thi đấu quyết tâm cho Đinh Thanh Trung cùng các đồng đội.

Cũng vì thế, Thanh Hóa vấp phải sự phản kháng đáng nể đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chưa kể, đội bóng xứ Thanh còn mất cầu thủ giữa chừng, khi Gustavo lĩnh thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu.

Còn nước, còn tát

Dẫu vậy cũng nhìn từ trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sự biến chuyển trong cách dụng quân của HLV Velizar Popov là điều nên ghi nhận. Ở giai đoạn đầu trận, vị HLV người Bulgaria vẫn duy trì lối đá tấn công máu lửa vốn trở thành bản sắc. Nhưng khi vấp vào tình thế khó khăn do hao hụt lực lượng, ông Popov cũng đã có những điều chỉnh trong phong cách của mình, khi chấp nhận chuyển đổi về cách đá phòng ngự vốn không phải ưa thích. Ở giai đoạn cuối trận, bất chấp sự vùng lên đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa nhờ việc chủ động chơi phòng ngự đã bảo toàn được mành lưới và giữ được 1 điểm cần thiết. Sở dĩ gọi như vậy bởi nhờ đó, Thanh Hóa chí ít vẫn có một khoảng cách điểm số khá thấp so với hai đối thủ Hà Nội FC và Công an Hà Nội.

Thanh Hóa hiện chỉ cách vị trí dẫn đầu đúng 2 điểm - Ảnh: VPF

Tính đến hiện tại, Thanh Hóa hoàn toàn có thể vượt lên trên 2 đội cạnh tranh chỉ sau một vòng đấu. Và trong bối cảnh ba đội bóng này vẫn sẽ còn đụng độ nhau ở những vòng cuối cùng của mùa giải, chẳng ai biết được đội bóng xứ Thanh có tạo nên một bước ngoặt bất ngờ cho cuộc đua vô địch hay không.

Vậy nên, tính đến lúc này, câu chuyện ngôi vương V.League vẫn đang ở thế kiềng 3 chân. Và Thanh Hóa xứng đáng để trở thành kình địch cạnh tranh sòng phẳng với đương kim vô địch Hà Nội FC và “nhà giàu” Công an Hà Nội, cho dù họ là đội khiêm tốn nhất về đầu tư lực lượng ở mùa giải năm nay.

Tác giả: MINH QUÂN

Nguồn tin: bongdaplus.vn