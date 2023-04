Doanh nghiệp gần 2 năm tuổi làm dự án gần 600 tỷ ở Nghệ An

Một góc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: Báo Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Dự án do Công ty Cổ phần (CTCP) May Thịnh Phát làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 593,2 tỷ đồng. Diện tích khu đất thực hiện dự án có hơn 9,8 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa hơn 8,9 ha.

Mục tiêu của dự án là cung cấp các sản phẩm giày, dép, các nguyên liệu phụ liệu ngành giày cho thị trường với công suất 10 triệu sản phẩm/năm; tạo việc làm cho người dân xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu và các vùng phụ cận. Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 8.000 lao động. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư vào quý III/2023, sau đó triển khai thi công xây dựng các công trình và đưa dự án vào hoạt động trong quý IV/2024.

Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo UBND tỉnh, nhà đầu tư, các sở, ngành và đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP May Thịnh Phát (có địa chỉ tại tầng 2, số 150 đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, Nghệ An) được thành lập ngày 1/7/2021. Ông Vũ Trung Hiếu (SN 1988, ở Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc công ty. Ngành nghề chính của công ty này là may trang phục. Hiện, May Thịnh Phát có vốn điều lệ 140 tỷ đồng.

Ngoài đại diện cho CTCP May Thịnh Phát, ông Vũ Trung Hiếu còn đại diện cho nhiều doanh nghiệp khác như: CTCP Đầu tư phát triển Hải Toàn KBK, CTCP Đầu tư và phát triển Tân Phát, CTCP Xây lắp và thiết bị Bưu điện Nghệ An, CTCP Thương mại vận tải 888…

