Dự án hơn 400 tỷ đồng ở Nghệ An gặp khó khăn trong công tác triển khai thi công

Trong tỉnh

Dự án xây dựng đường giao thông nối trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 428,8 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư chưa thể thi công dù công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp XL02 đã thực hiện xong vào cuối năm 2023.