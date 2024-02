Đốt than sưởi cho phụ nữ mới sinh, một em bé tử vong, 3 người hôn mê

Theo Tuổi Trẻ, sáng 3/2, bác sĩ Trần Văn Lời, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu hai trường hợp ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng lạnh.

Hai bệnh nhân là bà L.T.M. (sinh năm 1965, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và chị H.T.L. (con gái bà M., sinh năm 1989, ngụ phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên).

13h15 ngày 2/2, bà L.T.M. và chị H.T.L. được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, ngộ độc khí CO.

Bệnh nhân M. được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN



Theo người nhà bệnh nhân, chị L. vừa sinh bé gái được 8 ngày tuổi, cùng con gái 2 tuổi và mẹ ngủ trong phòng kín, có đốt than sưởi ấm từ đêm hôm trước.

Đến 13h ngày 2/2, hàng xóm không thấy chị L. mở cửa nhà nên đến xem. Khi đập cửa vào bên trong, phát hiện 4 người nhà chị L. đang nằm, gọi không tỉnh, trong đó bé gái 2 tuổi đã qua đời.

Lập tức bà L.T.M. và chị H.T.L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, bé gái 8 ngày tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cấp cứu. Đại diện bệnh viện sáng nay cho hay hiện bé sinh hiệu ổn định.

Bà M. và chị L. đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Vnexpress dẫn lời bác sĩ cho hay, sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, oxy sẽ tiêu hao dần. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người sưởi trong phòng kín nhanh chóng rơi vào hôn mê, tử vong.

CO là khí không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy trong máu, khiến nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn.

Người hít lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mạn tính. Theo bác sĩ, 40% người bị ngạt khí CO sẽ gặp các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người..

Tác giả: Thùy Dung (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn