Dòng chuyển cư, đầu tư vào The Beverly Solari tăng tốc khi VinWonders chuẩn bị mở cửa

Cú hích tăng giá cuối năm cho phân khu phong cách Mỹ

Sau khi hoàn tất thiết kế nội thất, trang trí căn hộ, anh Thế Hùng (TP. Thủ Đức) nhanh chóng cùng gia đình chuyển về sinh sống tại tiểu khu The Tropical - The Beverly Solari.

“Lúc đầu, tôi muốn thư thả chuyển về trước Tết Nguyên đán, sau đó biết tin VinWonders sắp ra mắt, lại có nhiều sự kiện lễ hội được tổ chức dịp cuối năm tại đại đô thị, nên gia đình đã quyết tăng tốc chuyển nhà ngay trong tháng 11 này”, anh Thế Hùng cho biết.

Nhiều cư dân như anh Hùng đang háo hức về sinh sống tại phân khu phong cách Mỹ khi nhìn thấy những tiện ích nội ngoại khu đã hoàn thành. Bên cạnh quảng trường Golden Eagle, sân tập golf 36 slots, đại lộ Rodeo, còn có VinWonders Grand Park - công viên giải trí nằm trong khu đô thị lớn nhất TP. Hồ Chí Minh.

Nằm trong đại công viên 36ha, VinWonders gồm 5 phân khu chính, sở hữu nhiều trò chơi mới lạ, đa dạng chủ đề, kết hợp với khu phố thương mại dịch vụ và hệ sinh thái xanh rộng lớn. Hiện, các hạng mục chính của công viên đã hoàn thiện, sẵn sàng cho màn ra mắt bùng nổ, hứa hẹn thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đổ về Vinhomes Grand Park.

Chưa kể, thời gian VinWonders dự kiến mở cửa cũng là dịp khai màn cho mùa lễ hội Amazing Grand Park với chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh và năm mới sôi động.

“Thiên đường vui chơi giải trí” VinWonders đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh sắp ra mắt, gia tăng sức hút cho The Beverly Solari

Sở hữu vị trí đắc địa trong lòng Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, The Beverly Solari kết nối dễ dàng với các đại tiện ích nội ngoại khu, trong đó có VinWonders. Không chỉ nâng tầm chuẩn sống cho cư dân phân khu phong cách Mỹ, công viên còn góp phần làm gia tăng giá trị BĐS cho các sản phẩm tại đây. Một số nhà đầu tư ước tính, mức tăng có thể từ 20 - 30%.

Giới đầu tư sành sỏi cho rằng, đó chưa phải là con số cuối cùng khi trong tương lai gần, hạ tầng khu vực phía Đông hoàn thiện, đi vào khai thác sẽ tác động trực tiếp tới BĐS tại Vinhomes Grand Park. Trong đó, tuyến Metro số 1 đã chốt thời gian khai thác thương mại vào ngày 22.12; vành đai 3 xuyên tâm dự án, sân bay Long Thành đều đang vượt tiến độ thi công, dự kiến về đích vào năm 2026.

Vành đai 3 xuyên tâm Vinhomes Grand Park đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến thông xe vào năm 2026

Vừa xuống tiền mua một căn shop tại tiểu khu The Tropical, anh Thanh Sơn (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Cú hích hạ tầng giúp tôi nắm giữ một tài sản có tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai. Còn ngay thời điểm này chính là một mô hình kinh doanh chắc thắng nhờ ngàn lợi thế vượt trội”.

Nhiều nhà đầu tư cũng có chung nhận định với anh Sơn. Bởi vậy, trong đợt mở bán mới đây, 28 căn shop Glory Heights và 10 căn shop The Tropical đã được chốt giao dịch ngay trong ngày. Do số lượng shop tại The Beverly Solari chỉ có 127 căn, những căn còn lại đang ghi nhận mức độ cạnh tranh sở hữu gay gắt trên thị trường.

Thời điểm vàng sở hữu sản phẩm tinh hoa trên đại lộ “triệu đô”

Một trong số những lợi thế khiến shop khối đế thuộc phân khu phong cách Mỹ hút giới đầu tư chính là vị trí đắc địa, nằm dọc trên đại lộ “triệu đô” Rodeo. Con phố dài hơn 500m, trải dọc 3 tiểu khu, mang tới mặt tiền thoáng rộng cho các shop, song song với lưu lượng khách qua lại đông đúc.

Lấy cảm hứng từ Rodeo Drive, Beverly Hills (Mỹ), đại lộ Rodeo tái hiện sinh động phong cách tiêu dùng hiện đại, đẳng cấp Mỹ ngay giữa lòng TP.Thủ Đức

Nhờ nằm trên trục giao thương chính của đại đô thị, các shop khối đế tại The Beverly Solari dễ dàng tiếp cận với nguồn khách khổng lồ đến trải nghiệm các siêu tiện ích, trong đó có Quảng trường Golden Eagle, Vincom Mega Mall, sân golf 2 tầng 36 slots, công viên trung tâm 36ha, và tới đây là VinWonders.... Bên cạnh đó là hấp lực từ hàng loạt sự kiện lễ hội quy mô lớn liên tục được tổ chức tại Vinhomes Grand Park. Cùng với hơn 60.000 cư dân đại đô thị, tệp khách hàng đến với các shop thương mại chạy dọc Rodeo sẽ liên tục gia tăng theo cấp số nhân, mang về dòng tiền hấp dẫn cho các chủ sở hữu.

Để giúp khách mua đón đầu cơ hội kinh doanh và hưởng lợi nhuận ngay trong thời điểm cuối năm, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt cho 2 dòng sản phẩm shop khối đế tại tiểu khu The Tropical và Glory Heights. Theo đó, những khách hàng tiên phong sở hữu 30 căn shop đầu tiên sẽ nhận mức ưu đãi 5% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, khách muốn đưa căn shop vào kinh doanh sớm còn nhận gói hỗ trợ hoàn thiện cho thuê tương đương 15% giá bán. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho chủ sở hữu mà còn rút ngắn thời gian đưa căn shop vào vận hành, nhanh chóng tạo nguồn thu nhập ổn định.

Sở hữu nhiều lợi thế, các shop khối đế The Beverly Solari đang tạo ra cuộc cạnh tranh sở hữu trên thị trường cuối năm

Ngoài ra, khách hàng cũng dễ dàng tiếp cận và sở hữu bất động sản đắt giá tại The Beverly Solari nhờ gói vay đến 70% giá bán, lãi suất 0% trong 24 tháng, giúp giảm gánh nặng tài chính ban đầu, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền. Với ngàn lợi thế hiếm có, The Beverly Solari chính là giỏ hàng đắt giá mang lại lợi nhuận kép cho chủ sở hữu.

Tác giả: Anh Lương

Nguồn tin: daibieunhandan.vn