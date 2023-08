Đội tuyển nữ Việt Nam thua Hà Lan, chia tay World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với Hà Lan bằng quyết tâm để lại dấu ấn đẹp trước khi chia tay World Cup nữ 2023. HLV Mai Đức Chung quyết định để Thái Thị Thảo và Huỳnh Như trên băng ghế dự bị. Trần Thị Hải Linh và Phạm Hải Yến được lựa chọn trong đội hình xuất phát.

Trong những phút đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra những pha bóng đầy hứng khởi. Các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. Các cổ động viên Việt Nam tiếc nuối khi Bích Thùy sút không trúng đích sau đường chuyền của Thanh Nhã.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 5 bàn trong hiệp 1.

Sau vài phút đầu trận để đội tuyển nữ Việt Nam dâng cao, đội tuyển nữ Hà Lan sớm chứng minh đẳng cấp. Phút thứ 8, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Dominique Janssen, tiền đạo Lieke Martens dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho đại diện châu Âu. Sau đó 3 phút, đến lượt Danielle van de Donk kiến tạo cho Katja Snoejs nâng tỉ số lên 2-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Hà Lan.

Cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn ở phút 18 khi Esmee Brugts dứt điểm rất đẹp mắt từ khoảng cách 25 mét đánh bại Kim Thanh. Phút 23, vẫn là hậu vệ Janssen với pha dâng cao và kiến tạo để Jill Roord ghi bàn thắng thứ tư.

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua chóng vánh nhưng không mất tinh thần. Các cầu thủ áo trắng phòng ngự tập trung và hạn chế nhiều pha tấn công nguy hiểm của đối thủ. Kim Thanh cũng thi đấu ấn tượng với nhiều pha bay người xuất sắc. Tuy nhiên, đội tuyển Hà Lan vẫn có bàn thắng thứ 5 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Hà Lan tiếp tục tấn công. Họ ghi bàn thắng thứ 6 ở phút 57. Tiền vệ Brugts lần thứ hai lập siêu phẩm với cú sút xa có vận tốc lên đến 107km/h. Khổng Thị Hằng - được HLV Mai Đức Chung đưa vào sân ở hiệp 2 để có trải nghiệm World Cup - không có cơ hội cản phá.

Đội tuyển Hà Lan chưa dừng lại. Phút 85, Roord nâng tỉ số lên 7-0 từ cú dứt điểm cận thành.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cho thấy nỗ lực. Trong những phút cuối trận, Huỳnh Như và đồng đội cố gắng giữ bóng ở sân đối phương để tấn công. Bàn thắng đã ở rất gần đội tuyển nữ Việt Nam khi Hải Linh dứt điểm hỏng đáng tiếc trong vòng cấm.

Dù rất cố gắng, đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi bàn đầu tiên ở World Cup. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chia tay giải đấu với 3 trận thua.

Kết quả: Việt Nam 0-7 Hà Lan

Ghi bàn

Hà Lan: Martens (8’); Snoejis (11’), Brugts (18’; 57’); Roord (23’; 85’); Van de Donk (45’).

Đội hình ra sân:

Đội tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh (14-TM), Lương Thị Thu Thương (2), Trần Thị Thu (4), Hoàng Thị Loan (5), Trần Thị Hải Linh (10), Phạm Hải Yến (12), Lê Thị Diễm Mỹ (13), Dương Thị Vân (16), Trần Thị Thu Thảo (17), Nguyễn Thị Thanh Nhã (19), Nguyễn Thị Bích Thùy (23)

Hà Lan: Daphne van Domselaar (1-TM), Stefanie van der Gragt (3), Jill Roord (6), Sherida Spitse (8), Katja Snoejs (9), Danielle van de Donk (10), Lieke Martens (11), Jackie Groenen (14), Victoria Pelova (17), Dominique Janssen (20), Esmee Brugts (22).

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo VTC