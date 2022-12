“Đổi mới, kỷ cương, hiệu quả” thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Quang cảnh kỳ họp

Lãnh đạo các ngành làm rõ những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Trong phiên thảo luận sáng nay, lãnh đạo các ngành đã trả lời, làm rõ những nội dung được đại biểu và cử tri quan tâm liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của các địa phương ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, công tác phòng, chống thiên tai, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó, lãnh đạo các ngành cũng đã làm rõ một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết được đại biểu quan tâm cho nhiều ý kiến.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho rằng Sở Nội vụ có trách nhiệm trong thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ thôn, xóm, bản

Một trong những nội dung được cử tri và đại biểu hết sức quan tâm và cho nhiều ý kiến là chế độ, chính sách cho cán bộ thôn, xóm, bản, nhất là ở các thôn, xóm, bản sau sáp nhập còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Trả lời về nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết: Thời gian qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, 23/2021/NQ-HĐND để điều chỉnh chế độ cho cán bộ khối, xóm, bản. Hiện nay, mức hỗ trợ này đã thực hiện tột khung theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đối với ý kiến xã hội hóa thành lập quỹ hỗ trợ bố trí thêm cho đội ngũ này, theo Giám đốc Sở Nội vụ đây là nội dung mới, chưa có tiền lệ, chưa địa phương nào thực hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành trả lời

Về hoạt động của các cơ sở mầm non ngoài công lập tại các khu công nghiệp, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành cho biết: Trong thời gian qua, ngành GD&ĐT đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập và thực thi hiệu quả. Đơn cử như việc tham mưu ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/08/2021 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, hỗ trợ 160.000 đồng/tháng đối với trẻ học mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; hỗ trợ giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục tư thục tại khu công nghiệp có từ 30% con công nhân theo học mức 800.000 đồng/giáo viên/tháng; hỗ trợ 1 lần cơ sở mầm non tư thục tại khu công nghiệp mức 50 triệu đồng/cơ sở. Chính sách này phần nào giúp các cơ sở mầm non ngoài công lập tháo gỡ khó khăn, từng bước ổn định và phát triển quy mô trường, lớp; đồng thời, phù hợp với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị trả lời

Đối với ý kiến cử tri phản ánh hiện trên địa bàn huyện Nghi Lộc có các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh gây ảnh hưởng rất lớn khi mưa lũ, cản trở dòng chảy của địa bàn toàn huyện, đề nghị triển khai xây dựng tuyến kênh tiêu úng ngập dọc đường N5 xuống kênh Thượng Xá, ra sông Cầu Kiệt như theo quy hoạch đã được phê duyệt... Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế (KKT) Đông Nam Lê Tiến Trị cho biết: Hiện Ban Quản lý KKT Đông Nam đang triển khai xây dựng dự án kênh thoát nước dọc đường N5 phía trước KCN WHA giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành vào năm 2024; đã trình UBND tỉnh chủ trương dự án Kênh thoát nước quanh KCN WHA – Giai đoạn 2 gồm đoạn kênh thoát nước phía Tây Bắc KCN và đoạn kênh thoát nước dọc đường N5.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh đề nghị giữ nguyên chỉ tiêu bác sỹ ở Trạm Y tế như trong Nghị quyết trình kỳ họp

Làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị xem xét các chỉ tiêu về tỉ lệ bác sỹ ở Trạm y tế xã từ 90% trở lên là cao; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 93% là thấp vì đối tượng được hỗ trợ trong việc mua BHYT hiện nay tương đối rộng, lãnh đạo Sở Y tế và BHXH tỉnh đề nghị giữ nguyên chỉ tiêu như trong Nghị quyết trình kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến trả lời

Đối với việc giải quyết 14 khu tập thể và chợ Quán Lau trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến cho biết đây là vấn đề nhức nhối trong thời gian qua. Trên địa bàn thành phố hiện còn 14/156 khu tập thể đang giải quyết dở dang do có nhiều vướng mắc, khó khăn về xác định nghĩa vụ tài chính. Để thực hiện được cần sự đồng thuận cao từ cả phía người dân cũng như các sở, ngành liên quan.

Đối với đề xuất nâng cấp chợ Quán Lau, hiện TP Vinh đang phối hợp với các sở, ngành gỡ các vướng mắc về pháp luật. Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ của UBND TP Vinh, tuy nhiên nội dung này liên quan đến quá trình giải quyết lâu dài trước đây vì vậy Sở đang phối hợp thẩm định trong thời gian sớm nhất.

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng cường thu hút đầu tư phát triển tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết các ý kiến của cử tri xác định, chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Phát biểu tại phiên thảo luận sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Qua thảo luận ở tổ, hội trường, ý kiến cử tri qua đường dây nóng, nhận thấy về cơ bản các đại biểu và cử tri đồng tình với các nội dung báo cáo, đặc biệt là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các vấn đề được đại biểu, cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm đã được các ngành chức năng trả lời, làm rõ.

Năm 2022, là năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ảnh hưởng thiên tai tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, song với sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, sự đồng tâm hiệp lực của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, tỉnh đã hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra. Cơ bản các chỉ tiêu đạt và vượt, hoàn thành 27/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo trong cấp ủy các cấp; sự phối hợp chia sẻ hỗ trợ cùng thực hiện nhiệm vụ chung; giải quyết công việc đã lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để xử lý, bố trí được nguồn lực.

Về thực hiện mục tiêu năm 2023, các đại biểu cơ bản thống nhất cao chỉ tiêu UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bối cảnh năm 2023 hết sức khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, đời sống của người dân; vì vậy, đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9-10% là tương đối phù hợp. Để thực hiện mục tiêu năm 2023, UBND tỉnh đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trước mắt, sẽ tập trung rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tập trung thực hiện tốt hơn. Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ phối hợp thực hiện việc tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, từ đó cụ thể hóa, ban hành thêm cơ chế đặc thù cho tỉnh trong giai đoạn tới. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh sẽ tổ chức việc công bố và triển khai thực hiện hiệu quả.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai 2 dự án hạ tầng chiến lược là cảng nước sâu và cảng hàng không quốc tế Vinh; chuẩn bị các điều kiện và trình các cấp thông qua Đề án mở rộng thành phố Vinh, Khu kinh tế Đông Nam để tập trung phát triển tỉnh. UBND tỉnh cũng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo tinh thần tháo gỡ, giải quyết các vấn đề đặt ra; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao thực chất năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư phát triển tỉnh.

Với tinh thần kế thừa các kết quả đạt được, phát huy sự đoàn kết chung sức đồng lòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp giám sát của HĐND tỉnh, các tổ chức đoàn thể xã hội, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2023 với phương châm “Đổi mới, kỷ cương, hiệu quả”. Chủ tịch UBND tỉnh mong các cơ quan, HĐND, các vị đại biểu, HĐND tỉnh quan tâm đồng hành cùng hỗ trợ UBND tỉnh đạt được mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Từ chiều 7/12 đến sáng nay (8/12), thông qua đường dây nóng, HĐND tỉnh nhận được 22 ý kiến của 26 lượt cử tri, trong đó có 11 ý kiến liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 6 ý kiến liên quan đến công tác quản lý đô thị; 3 ý kiến liên quan đến lĩnh vực nội chính, chế độ chính sách; 1 ý kiến ở lĩnh vực công thương; 1 ý kiến lĩnh vực y tế.

