DN kiện UBND Quảng Ngãi, Bộ Công thương vào cuộc xác minh

DN tố tỉnh Quảng Ngãi làm khó

UBND tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã yêu cầu Cục Hải Quan tỉnh về việc cung cấp hồ sơ hình ảnh thông tin liên quan đến vụ việc Công ty TNHH thương mại sản xuất may mặc Tân Long.

Chỉ đạo này được đưa ra theo đề nghị của Bộ Công thương về đơn khiếu nại của doanh nghiệp trên.

Được biết, năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trong việc nhận gia công hàng hóa với thương nhân nước ngoài (loại hàng hóa xuất khẩu phải có giấy phép) mà không được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Sau đó, Công ty May mặc Tân Long đã khiếu nại toàn bộ nội dung quyết định trên của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, Công ty May mặc Tân Long lập luận, việc đã nhận gia công lại mặt hàng áo Jacket Men, mã hàng 109901 cho các doanh nghiệp khác trong nước được 7 năm, các doanh nghiệp này ký hợp đồng gia công trực tiếp với doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc).

Đến năm 2023, Công ty May mặc Tân Long mới trực tiếp kỷ hợp đồng gia công lô hàng đầu tiên cho Công ty Yuhung Cloth Co., ltd, nhưng khi làm thủ tục xuất khẩu đã bị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thu giữ 3.600 sản phẩm và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến việc Công ty khó khăn trong tìm kiếm đối tác để kinh doanh.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trước đây Công ty May mặc Tân Long có nhận gia công lại cho các doanh nghiệp khác trong nước mặt hàng áo Jacket men, mã hàng 109901, mà các doanh nghiệp này ký hợp đồng gia công trực tiếp với doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) nhưng chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính, không đồng nghĩa là từ trước đến nay Công ty May mặc Tân Long không có vi phạm.

Qua đó, trước khi lập thủ tục để xuất khẩu lô hàng mà doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính này, Công ty May mặc Tân Long không có hoạt động xuất khẩu trực tiếp loại mặt hàng tương tự nên cơ quan Hải quan không thể kiểm tra, không thể phát hiện hành vi vi phạm, nên không có biện pháp xử lý. Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty May mặc Tân Long là do Công ty có hành vi vi phạm hành chính bị phát hiện. Việc xử phạt là đúng theo hành vi vi phạm của Công ty và đúng quy định của pháp luật; không phải là nguyên nhân làm cho Công ty khó khăn trong công tác tìm kiếm đối tác để kinh doanh. UBND Quảng Ngãi: DN khiếu nại sai Đối với việc Công ty May mặc Tân Long cho rằng, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp trong nước gia công mặt hàng tương tự (áo Jacket men, mã hàng 109901). Các doanh nghiệp này cũng không có giấy phép của Bộ Công Thương nhưng vẫn được xuất khẩu hàng hóa giống như lô hàng 3.600 áo Jacket men mà Công ty May mặc Tân Long đã bị xử phạt.

Như vậy, các địa phương khác trong nước đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được gia công sản phẩm cho đối Đài Loan (Trung Quốc) nhưng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi lại không cho thông quan để xuất khẩu.

Với lập luận này, UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định là không có cơ sở. Vì Công ty May mặc Tân Long chỉ nêu thông tin và cung cấp một số bản chụp hợp đồng của các doanh nghiệp khác trong nước mà không có chứng cứ nào khác để chứng minh việc lập luận của mình.

Việc các doanh nghiệp khác trong nước có giấy phép của Bộ Công Thương hay không, có gia công loại hàng hóa tương tự hay không và có bị xử phạt hay không, thì cũng không liên quan trực tiếp đến việc Công ty May mặc Tân Long vi phạm hành chính và bị xử phạt. Trong trường hợp cụ thể này, Công ty May mặc Tân Long có hành vi vi phạm hành chính bị phát hiện và bị xử phạt là đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty May mặc Tân Long cho rằng, khi nhập nguyên phụ liệu theo Tờ khai Hải quan nhập khẩu số 105332170752, loại hình E21, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra, cho thông quan mà không có ngăn chặn hay cảnh báo gì, để đến khi Công ty May mặc Tân Long gia công xong, xuất khẩu thành phẩm đi thì lại xử phạt.

Về việc này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định là không đúng. Vì trong tờ khai Hải quan nhập khẩu số 105332170752 và khi được kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, Công ty May mặc Tân Long hoàn toàn không khai báo rõ nguyên liệu nhập khẩu thuộc Tờ khai trên là nguyên liệu dùng để gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.

Cơ quan Hải quan không thể biết để hướng dẫn cho Công ty thực hiện theo đúng quy định. Căn cứ vào kết quả phân luồng, chỉ dẫn rủi ro từ hệ thống xử lý dữ liệu và kiểm tra ngẫu nhiên đánh giá sự tuân thủ của người khai hải quan theo quy định, thì lô hàng hóa thuộc Tờ khai trên không thuộc diện phải kiểm tra 100% hàng hóa.

Do đó, lãnh đạo Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi quyết định kiểm tra theo tỷ lệ 3% hàng hóa và công chức Hải quan đã lựa chọn kiểm tra xác suất 08/246 kiện hàng là đúng theo mức độ kiểm tra và lựa chọn mặt hàng để kiểm tra theo quy định.

Bên cạnh đó, trong 8 kiện hàng được kiểm tra thực tế, không có mặt hàng là nhãn mác để gắn trên cổ áo và thùng các-tông chứa hàng hóa; nên cũng không thể phát hiện để cảnh báo, hướng dẫn cho Công ty.

Ngoài ra, sau khi xem xét hồ sơ tài liệu, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định việc Công ty May mặc Tân Long đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử phạt Công ty May mặc Tân Long ở mức tiền phạt thấp hơn và không tịch thu tang vật vi phạm, là không có căn cứ và khiếu nại của Công ty May mặc Tân Long là sai.

Tác giả: Hoa Mai

Nguồn tin: vietnamfinance.vn