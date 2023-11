Diễm My 9x làm cô dâu tháng 12, chính thức ấn định ngày cưới với bạn trai doanh nhân

Mới đây, Diễm My 9x đăng tải bức ảnh cô và chồng sắp cưới tay trong tay tình tứ kèm thông báo ngày quan trọng của cuộc đời. Theo đó, đám cưới của nữ diễn viên xinh đẹp sẽ được diễn ra vào ngày 21/12 tới đây.

Đông đảo dân tình, trong đó có dàn sao Việt khen ngợi nhan sắc Diễm My 9x, đồng thời gửi lời chúc mừng với tin vui của cô. Ca sĩ Tóc Tiên, Trương Quỳnh Anh, Thanh Vân Hugo, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Quốc Anh lần lượt viết: 'Xinh quá!', 'Ôi công chúa xinh quá!', 'You look so beautiful in white', 'Quá đã rồi', 'Tiệc tưng bừng thôi nhỉ, chúc mừng chị tui nhé!'.

Diễm My 9x và bạn trai cập bến hạnh phúc bằng 1 đám cưới.

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990, tham gia nghệ thuật từ rất sớm. Khi mới 6 tuổi, cô đã đi đóng phim. Trong diễn xuất, Diễm My 9x ghi dấu ấn qua các bộ phim như Gái già lắm chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ…

Không chỉ là diễn viên, Diễm My 9x còn lấn sân sang làm MC, người mẫu ảnh… Sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng mảnh mai chuẩn nàng thơ, cô được nhiều nhãn hàng 'chọn mặt gửi vàng'.

Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên là Vinh Nguyễn. Cặp đôi quen biết nhau từ cuối năm 2015. Được biết, Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne và tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Hiện tại, anh là 1 doanh nhân có tiếng.

Vào ngày 26/12, Diễm My 9x từng gây sốt mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu tại Australia.

Nữ diễn viên 9x cho biết bạn trai luôn là người hỗ trợ cô trong công việc lẫn ngoài cuộc sống.

Đôi trài tài gái sắc tương đồng với nhau trong nhiều sở thích như du lịch, thể thao.

Gần đây, Diễm My 9x bị cư dân mạng đặt nghi vấn có bầu song nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Theo Diễm My 9x, từ khi hẹn hò với bạn trai, cô đằm thắm, bớt nóng tính. Tuy nhiên, trong nhiều năm hẹn hò, cô và bạn trai đã có lúc dừng lại vì xảy ra xích mích và bất đồng. Vượt qua sóng gió, cuối cùng cặp đôi quyết định về chung 1 nhà. 'Sau những trận cãi vã rất lớn và 1 thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn' - Diễm My 9x cho hay.

Tác giả: Daisy

Nguồn tin: kienthuc.net.vn