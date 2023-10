Đề xuất tiếp tục tăng lương sau năm 2024 để bù trượt giá

Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, báo cáo của Chính phủ nêu rõ lực lượng này được hưởng lương và các chế độ phụ cấp lương theo địa bàn hoặc theo công việc đảm nhiệm như đối với viên chức nói chung. Bên cạnh đó, giáo viên mầm non và tiểu học còn được hưởng các chế độ ưu đãi như: Phụ cấp ưu đãi nhà giáo; phụ cấp thâm niên nghề (dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội). Đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi theo nghề (70%); phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp, phụ cấp lưu động; phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số… Chính phủ nhìn nhận mặc dù được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, đặc thù để có tổng thu nhập (tiền lương và phụ cấp) cao hơn so với ngành, nghề khác, đời sống của giáo viên mầm non, tiểu học vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện, Thủ tướng đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.