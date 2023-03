Đây là lý do khiến đồng hồ Pixel Watch của Google có mức giá đắt đỏ

Theo Digital Trends, một báo cáo mới đã tiết lộ tỷ suất lợi nhuận cao ngất ngưởng của Google Pixel Watch và dường như Google đang muốn thu về nhiều lợi nhuận hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Theo một báo cáo từ Counterpoint Research, Google đã tốn 123 USD (khoảng 2,9 triệu đồng) để chế tạo một chiếc Pixel Watch (biến thể 4G LTE), nhưng hãng này đã tính phí bán lẻ cho thiết bị lên đến 400 USD (tương đương 9,5 triệu đồng). Khi so sánh với tỷ suất lợi nhuận của các thiết bị tương tự trên thị trường, có vẻ như Google đã “hét” giá hơi cao.

Tỷ suất lợi nhuận của Pixel Watch cao hơn cả Apple Watch.

Rõ ràng, một công ty như Google phải tạo ra nhiều doanh thu, nhưng tỷ suất lợi nhuận 69% có vẻ hơi cao. Apple, công ty nổi tiếng là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong ngành công nghiệp di động, có tỷ suất lợi nhuận là 66% cho Apple Watch Series 6, ban đầu được bán lẻ với giá 400 USD. Mặc dù con số này chỉ thấp hơn 3% so với lợi nhuận của Google, nhưng Apple Watch có thể biện minh cho mức giá nhờ tính tương thích cao giữa phần cứng và phần mềm của sản phẩm.

Nhưng việc so sánh giữa dòng Apple Watch cao cấp hiện tại với Pixel Watch là không cân xứng. Về tính năng và chất lượng, sẽ chính xác hơn nếu so sánh Pixel Watch với những dòng sản phẩm bình dân hơn như Apple Watch SE 2, có giá bán lẻ 250 USD (khoảng 5,9 triệu đồng) hoặc Galaxy Watch 5, có giá bán lẻ là 280 USD (khoảng 6,6 triệu đồng). Khi nhìn từ góc độ đó, chúng ta thấy Google đang chi ra ít tiền hơn so với các đối thủ cạnh tranh để sản xuất đồng hồ thông minh, nhưng lại tính phí cao hơn 30%.

Báo cáo của Counterpoint Research sẽ không khiến Google giảm giá bán thiết bị, nhưng có thể giúp những người đang muốn mua Pixel Watch hiểu rõ hơn một chút về những gì họ sắp bỏ tiền ra sở hữu.

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận cao là một tiêu chuẩn của ngành, đặc biệt là khi nói đến các thiết bị cao cấp của Apple, nhưng chất lượng của Pixel Watch có lẽ chưa đủ với mức tỷ suất 69%. Nhưng dù gì đi nữa, những ai hâm mộ dòng sản phẩm Pixel vẫn hoàn toàn có thể sở hữu Pixel Watch nếu cảm thấy rằng đó là thiết bị phù hợp với cuộc sống của họ.

Tác giả: Thanh Phong

Nguồn tin: arttimes.vn