Đằng sau đại gia mới nổi trong làng thể thao đất Bình Phước

Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Trường Tươi Group, nguồn: https://www.facebook.com/truongtuoigroup

Vào tháng 8, Tập đoàn Trường Tươi Bình Phước gây sốc khi ký hợp tác tài trợ độc quyền cho Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc trong thời gian 5 năm, mỗi năm 10 tỷ đồng, tổng tài trợ là 50 tỷ đồng – một con số không hề nhỏ trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Sau đó, Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng thông tin liên lạc đã đổi tên thành Câu lạc bộ Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin – Trường tươi Bình Phước.

Bên cạnh bóng chuyền, đáp lại lời kêu gọi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, Trường Tươi cũng trở thành đơn vị chủ quản của Câu lạc bộ bóng đá Trường tươi Bình Phước. Lễ ra mắt và xuất quân của câu lạc bộ được tổ chức ngày 7/10 vừa qua.

Với sự đầu tư của Trường Tươi, trong mùa giải mới, câu lạc bộ mời ông Nguyễn Anh Đức – cựu tiền đạo danh tiếng của Việt Nam, từng làm trợ lý Huấn luyện viên cho thầy Park Hang – Seo ở tuyển quốc gia về làm huấn luyện viên trưởng. Đồng thời, câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước cũng bổ sung đội hình gồm những cầu thủ chất lượng được chiêu mộ từ những lò đào tạo danh tiếng như Sông Lam Nghệ An, Viettel, PVF, Becamex Bình Dương, Thanh Hóa…

Ngoài ra, tập đoàn cũng trở thành nhà tài trợ chính thức cho giải Bình Phước Marathon lần thứ I, năm 2023 và xuyên suốt ít nhất 5 năm.

Theo dữ liệu Nhadautu.vn có được, Tập đoàn Trường Tươi mới thành lập vào 5/5/2023, trụ sở chính ở số 24, đường Hùng Vương, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Doanh nghiệp đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp.

Tập đoàn có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm bà Phạm Thị Hương Giang, ông Phạm Hương Sơn và ông Đỗ Lâm Sinh. Trong đó, ông Phạm Hương Sơn góp 90% vốn, 2 cá nhân còn lại mỗi người 5%. Ông Sơn cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Chủ tịch Tập đoàn Trường Tươi sinh năm 1983, được biết đến là Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bình Phước. Hiện nay, toàn hội có 175 hội viên chủ yếu làm trang trại trồng cao su, điều, tiêu, cây ăn trái, một số ít là doanh nghiệp loại nhỏ. Toàn hội có 48 doanh nghiệp nhỏ và vừa do cựu chiến binh làm chủ; 13 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác sản xuất do cựu chiến binh thành lập; 104 trang trại và 431 gia trại có diện tích trên 5 ha; 267 hộ kinh doanh dịch vụ…

Trường Sơn Group cũng có mối liên hệ mật thiết với Công ty cổ phần Đầu tư – Bất động sản Thành Phương (Thành Phương Real) – một đại gia bất động sản nổi tiếng ở tỉnh Bình Phước.

Thành Phương Real được thành lập từ 25/4/2016, trụ sở chính ở số 19 đường GS 11, khu dân cư Quảng Trường Xanh, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn 90 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Thành Phương (60%), bà Lê Thị Mỹ Duyên (20%) và bà Lê Thị Phương Thảo (10%). Ông Nguyễn Thành Phương là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2021, doanh nghiệp đổi trụ sở về đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Công ty tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng và có sự xuất hiện của bà Phạm Hương Trang, làm Phó Tổng giám đốc, đồng người đại diện theo pháp luật với ông Nguyễn Thành Phương. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau đó, Thành Phương Real giảm vốn điều lệ về 1.000 tỷ đồng.

Theo cập nhật mới nhất của Nhadautu.vn, từ tháng 4/2023, bà Phạm Hương Trang đã lên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thành Phương. Đồng thời, người đại diện theo pháp luật cũng chỉ còn duy nhất bà Trang.

Tân Chủ tịch Thành Phương Real sinh năm 1984, là em gái của ông Phạm Hương Sơn. Cha mẹ của hai anh em là ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi – cặp vợ chồng nổi tiếng trong hội cựu chiến binh Việt Nam với các tên dân dã “Người giữ rừng”, “vợ chồng Trường Tươi”. Vào năm 2022, ông Trường đã nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và bà Tươi nhận Huân chương lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, từ năm 1993 đến nay, bằng nguồn tích lũy của gia đình và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vợ chồng Phạm Công Trường - Nguyễn Thị Hồng Tươi đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để chăm sóc bảo vệ 512 ha rừng nguyên sinh Mã Đà thuộc Tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đây là khu rừng có giá trị to lớn về tiềm năng khai thác du lịch sinh thái, có ý nghĩa lịch sử, lá phổi xanh của tỉnh Bình Phước, được Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam có quyết định công nhận 135 cây di sản Việt Nam, thuộc nhiều loại gỗ quý các loại.

Phối cảnh The Light City, nguồn: Thanhphuongreal

Thành Phương Real mới thành lập từ 2016 nhưng là đại gia bất động sản nổi danh ở tỉnh Bình Phước với nhiều dự án như Khu đô thị The Gold City quy mô 10 ha, Khu đô thị Tà Bế Gold City quy mô 6,5 ha, Khu dân cư cao cấp Phước Bình quy mô 2,2 ha, Khu đô thị Diamond City Lộc Ninh quy mô 33 ha. Ở bất động sản khu công nghiệp, tập đoàn có dự án cụm công nghiệp sinh thái toàn diện như Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Phú, Tiến Hưng 1 với tổng quy mô hơn 230 ha, tổng đầu tư 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, Thành Phương còn đầu tư xây dựng hệ thống trường mầm non đạt chuẩn quốc tế - Trường mầm non Thần Đồng, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao như Sunfarm và hệ thống bán lẻ The Gold Mart.

Cuối cùng, nhắc đến Thành Phương Group không thể không nhắc đến Trung tâm thương mại Đồng Xoài – The Light City. Đây là dự án tâm huyết của Thành Phương, quy mô 3,3 ha, tọa lạc ngay trái tim của thành phố Đồng Xoài, trên mặt tiền Quốc lộ 14 và khu trung tâm hành chính cao cấp nhất của tỉnh Bình Phước. Dự án khởi công cuối 2020, tổng đầu tư 2.500 tỷ đồng.

Tác giả: THÙY YÊN

Nguồn tin: nhadautu.vn