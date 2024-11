Đa dạng hoá các sản phẩm du lịch biển, đảo, từng bước giảm tính mùa vụ, tăng sinh kế cho người dân vùng ven biển

Tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Cửa Lò đa dạng hóa dịch vụ về đêm để thu hút khách du lịch: Tổ chức phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, âm nhạc đường phố và các sự kiện có quy mô lớn để thu hút khách du lịch đến Cửa Lò. Tập trung liên kết các điểm du lịch tại các địa phương ven biển với các điểm đến khác trong tỉnh nhằm tăng cường quảng bá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh xây dựng các chương trình tham quan du lịch nội tỉnh trong đó kết nối các điểm du lịch ven biển. Gắn kết điểm đến du lịch biển với chương trình khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch mới trong tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện ven biển khảo sát, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch làng chài, làng nghề ven biển năm 2024, trong đó xem xét thế mạnh về du lịch của từng địa phương, đặc biệt các làng nghề ven biển để góp phần xây dựng sản phẩm du lịch tạo sự độc đáo mới mẻ trong sản phẩm.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng đăng ký và được cấp Giấy phép đầu tư, phần lớn dự án quy mô tập trung ở các huyện, thị xã ven biển như khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm; tổ hợp vui chơi giải trí và cáp treo Vinpearl Cửa Hội; quy hoạch phía Đông đường Bình Minh Cửa Lò; tổ hợp Khách sạn và Biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Lữ của Tập đoàn Tân Á Đại Thành; dự án Khu nghỉ dưỡng Bắc đảo Lan Châu, khách sạn Song Ngư Sơn... Các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát chất lượng các cơ sở lưu trú khu vực ven biển để nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, đảm bảo phát triển du lịch bền vững, đồng thời khuyến khích các cơ sở lưu trú đăng ký thẩm định cấp hạng sao. Tính đến nay, toàn tỉnh có 928 cơ sở lưu trú với 22.032 buồng phòng, trong đó có 04 khách sạn 5 sao, 9 khách sạn 4 sao, 27 khách sạn 3 sao và gần 20 khách sạn 1 - 2 sao, 03 nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Năm 2024, có 07 cơ sở lưu trú, nhà hàng đạt chuẩn vùng ven biển được thẩm định và xếp hạng sao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Cửa Lò; thực hiện nạo vét duy tu các luồng hàng hải đảm bảo cho các tàu trọng tải lớn cập bến ở các cảng biển; cải tạo nâng cấp hệ thống đê chắn sóng. Tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng hệ thống cảng biển.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cho cộng đồng cư dân biển và ven biển tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, triển lãm, tuyên truyền cổ động; hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân dân vùng biển và ven biển được tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hoá và tự tổ chức các hoạt động văn hoá cộng đồng. Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân vùng biển.

Chính quyền các địa phương thường xuyên huy động nhân dân vùng biển và ven biển chỉnh trang, chăm sóc, vệ sinh cảnh quan môi trường sạch sẽ, trồng thêm cây xanh, bồn hoa, bờ rào xanh ở các thiết chế văn hóa, thể thao.

Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể địa phương liên quan tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Chủ Nhật xanh. Kịp thời tham mưu và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh môi trường phục vụ triển khai Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp với các lực lượng triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; triển khai các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Nghệ An khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài…

