Cứu sống 2 mẹ con bị nước lũ cuốn khi đi qua đoạn đường ngập sâu

Khu vực nơi 2 mẹ con bà A. gặp nạn. Ảnh: HĐQĐ.

Trước đó, vào khoảng 6h20 sáng cùng ngày, trên tuyến đường liên xã thuộc xã Quảng Phước - Quảng An (nối thôn Thủ Lễ 2 và thôn Phú Lương B), bà Trương Thị A. (trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền) cùng với con di chuyển trên xe máy qua tuyến đường ngập sâu, không may bị nước lũ cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương; đồng thời 1 số người dân đang ở gần đó cùng lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ, đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Bà Phan Thị Châu cho biết, những ngày qua trên địa bàn xuất hiện mưa to, nhiều nơi trên địa bàn xã bị ngập sâu.

“Tuyến đường nơi hai mẹ con bà A. gặp nạn đã được lực lượng chức năng rào chắn để cảnh báo người dân do ngập sâu, nước chảy xiết, khi 2 mẹ con đi qua thì không may gặp nạn. Hiện sức khoẻ các nạn nhân đã ổn định”, bà Châu thông tin.

Cùng ngày, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ 19h ngày 12/10 đến 7h ngày 14/10 lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 200-450 mm, có nơi cao hơn như Thủy Thanh 505 mm.

Dự báo từ ngày 14- 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 700 mm.

Tác giả: NGUYỄN QUỐC

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết