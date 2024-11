Công ty Xổ số Đà Nẵng từng trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt bị rách

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đà Nẵng - Ảnh: Đoàn Cường

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Văn Sơn - nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng (nay là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đà Nẵng) cho biết vào thời điểm ông còn công tác, công ty từng chi trả thưởng cho trường hợp vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách nhiều mảnh.

Theo ông Sơn, bấy giờ, người mua vé số là một bác về hưu sống ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Người khách này đã mua 2 vé số, gồm 1 vé Quảng Ngãi và 1 vé Đà Nẵng. Trong đó tờ vé số Đà Nẵng là loại vé 5.000 đồng.

Khi vị khách trên dò 2 vé số thì chỉ dò theo đài Quảng Ngãi, thấy không trúng nên ông đã xé cả 2 vé. Lúc này có một số thanh niên uống cà phê gần đó mới nói "bác dò đài Đà Nẵng đi" và kết quả là trúng giải đặc biệt trị giá 125 triệu đồng.

Sau đó người này lấy băng keo dán tờ vé số lại và có đơn gửi công ty.

Một người bán vé số ở Đà Nẵng - Ảnh: Đoàn Cường

Sau khi nhận đơn, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng đã họp, xin ý kiến cấp trên và có văn bản gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố nhờ giám định. Kết quả giám định các mảnh rách của tờ vé số do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng phát hành, không phải vé giả, còn nguyên dãy số…

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng đã mời vị khách trên đến trả thưởng theo thông tư hướng dẫn thời điểm đó (thông tư 65) mà Bộ Tài chính quy định.

Theo tìm hiểu, thông tư 65 năm 2007 của Bộ Tài chính nêu về điều kiện của vé lĩnh thưởng như: Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng.

Trường hợp cần thiết, công ty xổ số kiến thiết trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng. Phí giám định (nếu có) do người sở hữu vé số chi trả.

Ngày 29-11, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đà Nẵng cũng xác nhận sự việc từng trả thưởng như trên.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ