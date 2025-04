Công nhân các KCN Nghệ An có 19.500 căn hộ nhà ở xã hội trong 5 năm tới

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An chiều 24/4 cho hay, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Lê Hồng Vinh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Hoàng Phú Hiền là Phó Trưởng ban Thường trực. Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, Phạm Hồng Quang là Phó Trưởng Ban.

Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực VIII; đại diện lãnh đạo địa phương nơi có dự án, công trình nhà ở xã hội.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 28.500 căn hộ nhà ở xã hội. Trong số này có 9.000 nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp; 19.500 căn dành cho công nhân khu công nghiệp, nhóm đối tượng có nhu cầu bức thiết nhưng khó tiếp cận nhà ở phù hợp.

Một khu nhà ở cho công nhân tại Nghệ An

Trước đó, tháng 1/2025, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 11727 đôn đốc tập trung chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Cơ quan này giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định một số nội dung đã được giao tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở; rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.

Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện đẩy nhanh các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư; giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; cấp Giấy phép xây dựng… để tạo điều kiện cho các dự án sớm khởi công, xây dựng.

Tiếp tục xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư đủ điều kiện được vay nguồn vốn 120.000 tỉ đồng, tham mưu UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử để các Ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình và gửi văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

