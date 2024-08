Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu



Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác cán bộ, sau khi báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 21/8/2024, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những cống hiến của Thượng tá Nguyễn Văn Đạo trong thời gian qua, nhất là trên cương vị Trưởng Công an thị xã Thái Hòa.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đạo

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Giám đốc hy vọng và tin tưởng rằng, Thượng tá Nguyễn Văn Đạo sẽ phát huy tối đa trình độ, năng lực sở trường; tập trung nghiên cứu, bổ sung các kiến thức toàn diện, hoàn thiện kỹ năng, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tham mưu trong thời gian tới càng yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn và áp lực hơn, đồng chí Giám đốc yêu cầu Thượng tá Nguyễn Văn Đạo khẩn trương bắt tay vào công việc để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh phân công.

Các đồng chí lãnh đạo Phòng Tham mưu tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đạo

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Đạo hứa sẽ quyết tâm, đồng lòng xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; đồng thời nguyện đem hết trí, lực, lòng nhiệt huyết, vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Thượng tá Nguyễn Văn Đạo phát biểu nhận nhiệm vụ

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo thị xã Thái Hòa tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đạo

Lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác Công an thị xã Thái Hòa tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đạo



Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn