Công an tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thao năm 2024

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ chiến sĩ tham gia hội thao



Đến dự, chỉ đạo và động viên, cổ vũ Hội thao có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An; đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 49 năm Ngày Giải phóng Miền nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, 79 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Đây là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong toàn lực lượng Công an Nghệ An thể hiện năng khiếu, tài năng, bản lĩnh, ý chí chiến đấu. Đồng thời, cũng là dịp để Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, bản lĩnh, sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An trao Cờ lưu niệm và tặng hoa cho đại diện các đội tuyển



Để Hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Ban Tổ chức, các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần, trách nhiệm tổ chức thi đấu đúng chương trình, kế hoạch; các trọng tài điều hành các trận đấu trung thực, vô tư, công bằng, khách quan; các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao với tinh thần “đoàn kết - trung thực - cao thượng” và mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An đã trao Cờ lưu niệm và tặng hoa cho đại diện các đội tuyển.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội thao





Các đại biểu dự Lễ khai mạc

Hội thao diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25/4/2024 với 03 môn thi đấu: cầu lông, cờ tướng và bóng đá nữ, có hơn 300 vận động viên thuộc Công an các đơn vị, địa phương tham gia.

Khán giả được “mãn nhãn” những pha bóng đẹp...

...và những ván cờ hồi hộp, gay cấn

Tác giả: Phan Tu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn