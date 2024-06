Chú rể khóc, hứa luôn xem Midu là 'nóc nhà'

Khoảng hơn 20h, hôn lễ của Midu và Minh Đạt chính thức diễn ra. Lễ cưới diễn ra trễ hơn so với kế hoạch ban đầu. Trên sân khấu, doanh nhân Minh Đạt diện vest đen lịch lãm, thổi sáo trên nền nhạc ca khúc nổi tiếng My heart will go on để đón cô dâu bước vào.