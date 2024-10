Chủ nhà sốc nặng khi thấy "thủ phạm" giết chết cá Koi gần 1 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Một số người dân địa phương sống tại Ulverston, Cumbria, Anh đã báo cáo rằng những con vật này đang đột nhập vào ao của họ và giết chết cá chép Koi.

Trong số này có Nigel Cooper, 61 tuổi, người đầu tiên chứng kiến một con rái cá nhảy xuống ao của mình và giết chết 7 con cá của ông vào giữa đêm cách đây vài tuần.

Giờ đây, ông còn lập cả một trang Facebook và đang ghi lại mọi sự kiện liên quan đến rái cá trong khu vực trên một bản đồ.

Con rái cá giết chết cá Koi trong ao.

Nigel cho biết: "Vợ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và có một con rái cá lớn cách cô ấy khoảng hai mét, nhảy xuống ao.

Cô ấy kêu lên và tôi tưởng có kẻ trộm, nên tôi chạy vào phòng khách, nơi cô ấy ở, và đuổi theo con rái cá quanh vườn. Sau đó, nó chạy vụt qua hàng rào.

Nó đã giết khoảng bốn con cá vàng, hai con cá chép Koi và ba con cá vàng phương Bắc. Nhưng chúng tôi may mắn, vì nếu chúng vào ao và không bị quấy rối thì chúng có thể quét sạch hoàn toàn ao.

Những con rái cá thậm chí còn tóm lấy những con cá lớn và kéo chúng đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút, sau đó sẽ xé xác chúng.

Những con cá Koi có giá từ 20.000 bảng Anh (648 triệu đồng) đến 30.000 bảng Anh (973 triệu đồng) - chúng thực sự đắt. Những con rái cá có thể ăn hàng nghìn bảng Anh chỉ trong một đêm".

Nigel, một cựu giám đốc điều hành, tin rằng quần thể rái cá trong khu vực gần đây đã tăng lên và bây giờ chúng phải tìm thêm nguồn thức ăn.

Ông cho biết: "Có hai hoặc ba cặp rái cá sinh sản trong khu vực và khi chúng sinh con, có tới ba con rái cá con trong mỗi mùa sinh sản. Quần thể của chúng bắt đầu tăng lên.

Chúng buộc phải tìm kiếm nguồn thức ăn thay thế và chúng tình cờ phát hiện ra một cái ao và nghĩ rằng đó là thức ăn ngon. Chúng đã sống ở đâu đó quanh đây nhưng lại đến các khu vực thành thị bắt cá rồi quay trở lại. Vấn đề chỉ là tìm ra nơi chúng ở".

Nigel khuyên mọi người nên cố gắng ngăn chặn rái cá vào vườn nhà mình bằng cách chặn mọi lỗ hổng có thể và ngăn chúng trèo hàng rào.

