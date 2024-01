Chồng Nam Em giữa ồn ào phát ngôn về Trường Giang: "Sau này không nhắc tên ai nữa"

Mạng xã hội lan truyền đoạn video livestream của Nam Em và chồng sắp cưới nói về Trường Giang. Cụ thể, khi bị một khán giả bình luận nói mình có nét giống với Trường Giang, chồng Nam Em đã thẳng thắn đáp trả: "Anh sạch hơn Trường Giang em ạ. Trường Giang ăn nhiều, anh ăn chay".

Sau đó, nam doanh nhân còn quay sang nói với Nam Em rằng: "Anh vừa mới trêu là T.G. ăn mặn, còn anh ăn chay, anh ăn sạch hơn cho nên anh không có như người ta. Đừng so sánh anh với người ta".

Đáng chú ý, Nam Em cũng cùng quan điểm với chồng và nhận xét thêm rằng: "Trường Giang cũng nhậu nhiều lắm nha, nhậu là đỉnh á".

Your browser does not support the video tag.

Phát ngôn của vợ chồng Nam Em gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Phát ngôn của vợ chồng Nam Em về Trường Giang hiện tại đang thu hút sự tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng cặp đôi kém duyên, nhắc tên ông xã Nhã Phương để khơi gợi những ồn ào trong quá khứ và thu hút sự chú ý.

Một số bình luận của khán giả như: "Anh ăn chay mà còn kém duyên hơn người ta ăn mặn", "đúng là nồi nào úp vung nấy'', ''chuyện đã qua lâu rồi còn nhắc lại tên người khác để gây sự chú ý'', ''tội nghiệp Trường Giang nằm không cũng dính đạn'',....

Trường Giang bất ngờ vướng vào tranh cãi với vợ chồng Nam Em.

Trước ồn ào, trong một buổi livestream mới đây, chồng Nam Em cho biết về sau sẽ không nhắc đến tên người khác để tránh phiền phức. Anh chia sẻ: "Thôi sau này tôi không nhắc tên ai nữa, không quan tâm, mặc kệ".

Nam Em cũng nói thêm rằng: "Tại vì phải đọc bình luận của mọi người nên mới nhắc. Nhưng mà livestream mấy ngày có kinh nghiệm rồi nên là sẽ không nhắc nữa''.

Về phía Trường Giang, nam danh hài vẫn giữ im lặng trước những ồn ào này.

Vợ chồng Nam Em bày tỏ về sau không nhắc tên người khác để tránh phiền phức.

Ồn ào vừa qua của Nam Em và Trường Giang khiến nhiều khán giả nhớ về quá khứ thị phi trước đây của cả hai. Năm 2018, người đẹp gốc Tiền Giang từng cho biết bản thân yêu Trường Giang đến "chết đi sống lại" dù anh đã có bạn gái. Cô còn nhiều lần xuất hiện với hình ảnh tiều tụy trước truyền thông và mạng xã hội.

Thời điểm đó, Nam Em bị chỉ trích dữ dội khi bị cho là người thứ ba. Trường Giang cũng nhận ý kiến trái chiều, chỉ trích là kẻ trăng hoa.

Sau khi Trường Giang kết hôn với Nhã Phương, Nam Em từng lên tiếng rằng: ''Sau ồn ào tình cảm vừa qua, tôi nhận ra mình đã sai khi đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh Giang. Tôi luôn mong có một ngày được gặp gỡ trực tiếp anh ấy và Nhã Phương để nói lời xin lỗi, giải thích cho hành động bồng bột của mình nhưng không có cơ hội''.

Nam Em và Trường Giang từng có một khoảng thời gian đầy thị phi.

Tác giả: Hồng Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn