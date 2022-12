Chân dung NSƯT Vũ Luân bị ca sĩ Nguyễn Tâm kiện đòi 20 tỷ

Mới đây, theo Vietnamnet, đơn ca sĩ Nguyễn Tâm khởi kiện đạo diễn hình ảnh Minh Bo và NSƯT Vũ Luân liên quan đến quyền tác giả bộ phim "Nơi nào cho tình yêu" được TAND TP.HCM thụ lý. Theo đơn gửi TAND TP.HCM, ca sĩ Nguyễn Tâm (trái) khởi kiện Công ty TNHH TM quảng cáo Kiến Vàng do đạo diễn hình ảnh Minh Bo (tên thật Trần Minh Trọng) đại diện và Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment do NSƯT Vũ Luân (tên thật Lương Văn Bình) (bên phải) đại diện. Ngày 10/10/2019, Nguyễn Tâm và Minh Bo ký hợp đồng sản xuất phim truyện dài tập “Nơi nào cho tình yêu” do Nguyễn Tâm đạo diễn, sản xuất kiêm biên kịch. Kịch bản phim được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả, được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 8607/2020/QTG ngày 18/11/2020. Năm 2020, Nguyễn Tâm phát hiện bộ phim được thông tin sẽ phát hành trên kênh YouTube của Yeah1TV. Sau khi liên hệ đạo diễn hình ảnh Minh Bo, anh được cho hay Vũ Luân Entertainment đã lấy phim chưa hoàn chỉnh khi Minh Bo đưa ổ cứng chứa phim này cho công ty lồng tiếng. Ảnh: Vietnamnet