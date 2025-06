Chậm xử lý trụ sở dôi dư, nguy cơ lãng phí hiện hữu

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm công sở, nhà đất không còn nhu cầu sử dụng sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, trong đó, chủ yếu là trụ sở UBND cấp xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn.

Khi số công sở trên chưa xử lý xong, lại sắp có thêm nhiều công sở mới "dôi dư" sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Việc sớm có phương án xử lý số tài sản công đó hiện vẫn là bài toán khó, dẫn đến nguy cơ lãng phí nguồn lực khi tài sản bỏ hoang, xuống cấp.

Như công sở phường An Hoạch (cũ), sau sắp xếp đã di chuyển xuống trụ sở phường An Hưng (mới), trụ sở này giờ đã xuống cấp sau nhiều năm để trống, cỏ mọc um tùm. Ngay bên cạnh là trụ sở đội thuế, công an, trạm y tế cũng đang để hoang.

Ông Nguyễn Hữu Hoàn, Bí thư phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa cho biết, địa phương dôi dư 7 nhà văn hóa sau khi sáp nhập. Hiện tại, các nhà văn hóa “dôi dư” đều xuống cấp, hư hỏng, lạc hậu. Trong khi đó, số nhà văn hóa đang được sử dụng cũng thiếu không gian sinh hoạt, công năng không phù hợp với quy mô địa giới rộng và dân số đông.

Như vậy vừa gây lãng phí tài sản công, đồng thời gây khó khăn cho sinh hoạt của bà con nhân dân. Do đó, rất mong cấp trên có phương án phù hợp cho địa phương.

Nhằm nhanh chóng xử lý vấn đề nêu trên, thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công văn số 1323 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch cụ thể về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải thực hiện kiểm tra thực trạng tài sản, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Toàn bộ quá trình này phải hoàn tất trước ngày 20/6/2025.

Những trường hợp đã báo cáo Bộ Tài chính thì tiến hành kiểm tra hiện trạng, xác lập phương án xử lý cụ thể. Riêng đối với những tài sản chưa báo cáo, các đơn vị phải khẩn trương lập danh sách, thực hiện theo đúng trình tự quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan thanh tra tỉnh, thanh tra huyện thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả xử lý tài sản công của từng đơn vị. Các trường hợp vi phạm, chậm trễ hoặc không thực hiện đúng kế hoạch sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân theo quy định pháp luật.

