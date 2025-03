Your browser does not support the video tag.

Cầu thủ bóng đá bị vợ tát ngay trên sân chưa rõ nguyên nhân.

Theo The Sun, một tình huống hi hữu và đầy bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu thuộc Giải bóng đá Cheshire & Manchester Sunday, khi một cầu thủ bị chính người vợ mình tát ngay bên lề sân. Khoảnh khắc này đã được ghi lại bởi một vlog bóng đá đầy nhiệt huyết từ Newall Green FC, Manchester và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đoạn video bắt đầu với cảnh một số cầu thủ của đội đối phương đang chờ đợi ở bên lề sân. Trong khi một số người đang khởi động bằng cách đá bóng, những người khác chỉ đứng xung quanh và trò chuyện. Đột nhiên, một cầu thủ mặc đồ màu đỏ bước đi với đầu cúi thấp về phía nhóm cầu thủ dự bị. Chỉ vài bước sau, một người phụ nữ mặc đồ thể thao màu đen lao nhanh về phía cầu thủ này.

Một cầu thủ bóng đá bị vợ tát ngay trên sân.

Khi người phụ nữ tiến lại gần, người đàn ông quay đầu lại và ngay lập tức bị đánh bằng một chai nước mà cô đang cầm trên tay. Nước bắn tung tóe khắp bãi cỏ, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục bước đi, dường như cố gắng phớt lờ hành động của người phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, người phụ nữ lại lao thẳng về phía anh và đánh mạnh vào sau đầu.

Cú đánh mạnh đến mức khiến cầu thủ này quỳ xuống sân, ôm đầu vì đau đớn. Anh thậm chí còn kiểm tra xem có máu chảy hay không. Dù vậy, người đàn ông vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục bước đi, vừa đi vừa xoa xoa chỗ bị đánh. Phải mất gần 15 giây, đồng đội của anh mới đến kiểm tra tình hình và an ủi.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến hành động của người phụ nữ. Một số cho rằng đây có thể là mâu thuẫn cá nhân, trong khi số khác lại xem đây là một tình huống hi hữu và khó hiểu trong bóng đá.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn