Bộ Giao thông có ‘tiêu’ được hơn 94.000 tỷ đồng trong năm nay?

Năm 2022, cả nước xảy ra hơn 11.400 vụ làm chết hơn 6.300 người, bị thương hơn 7.800 người, giảm lần lượt 35% và 16% so với năm 2019 (khi chưa có dịch). Tuy nhiên, so với năm 2021 số người chết vì tai nạn giao thông vẫn tăng hơn 10%. Năm 2023, Bộ GTVT đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương so với năm vừa qua.