Bộ Công an không tổ chức đón tiếp khách Ngày truyền thống

Trong nước

Kỉ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an thông báo chủ trương sẽ không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương