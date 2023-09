Bắt tạm giam Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm Tây Ninh

Ngày 8/9, trả lời VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra từ năm 2020 - 2022 tại Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh, Công ty TNHH ô tô Tây Ninh, Công ty TNHH cải tạo xe cơ giới Tây Ninh.

Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh

Sau khi VKSND tỉnh Tây Ninh phê chuẩn, sáng 7/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt, khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các bị can Văn Cao Phong, Giám đốc Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh; Văn Công Phú, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV ô Tô Tây Ninh; Nguyễn Thị Lệ Vân, chủ sở hữu Công ty TNHH MTV ô Tô Tây Ninh; Ngô Anh Tuấn, Đăng kiểm viên, phụ trách trung tâm đăng kiểm 70.03D (Tân Châu, Tây Ninh); Lê Bá Phát, đăng kiểm viên, Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh và Nguyễn Phước Vinh, Chuyên viên Sở Giao thông vận tải.

Quá trình khám xét, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tây Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị có liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ trong quá trình làm hồ sơ cải tạo xe và đăng kiểm xe cơ giới.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: HOÀNG THỌ

Nguồn tin: vtc.vn