Bắt Phạm Văn Thảo - Kẻ tự xưng "Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an”

Ngày 25/02/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Thảo (sinh ngày 01/01/1991; CMND số: 371502596 cấp ngày 13/3/2008; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Hai Tốt, xã Tân Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; nơi ở: Không có nơi cư trú ổn định) để điều tra về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định: Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Lê Nhật Phong, mặc trang phục Công an nhân dân, giả mạo là “Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an” nhằm lừa dối nhiều người tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

Đối tượng Phạm Văn Thảo cùng giấy tờ giả mang tên Lê Nhật Phong, Phạm Phi Hùng. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, Phạm Văn Thảo còn có 03 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trong thời gian được tạm hoãn chấp hành án phạt tù, Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sử dụng căn cước công dân giả mang tên Lê Nhật Phong, Phạm Phi Hùng để đi lại, xuất cảnh qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, nhằm trốn tránh việc Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Kiên Giang truy nã; mở tài khoản tại ngân hàng, lưu trú và thực hiện hành vi trái pháp luật khác.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án đề nghị đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (số 254 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM; số điện thoại 0693337303, 0693336068, liên hệ Điều tra viên Trần Hoàng Sơn) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh việc bị đối tượng giả danh lừa đảo, lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn