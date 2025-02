Học sinh đạt giải các cuộc thi nào được tuyển thẳng, cộng điểm vào lớp 10?

Học sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: TTXVN)

Theo Thông tư số 30/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Thông tư số 30 có hiệu lực từ 14/2/2025, có 5 đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10.

Một trong 5 đối tượng đó là học sinh trung học cơ sở đạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hoá, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Cũng theo Thông tư 30, học sinh trung học cơ sở đạt giải cấp tỉnh do sở giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia theo quy định ở trên sẽ được cộng điểm khuyến khích.

Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi, bài thi. Trong đó, giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.

Hiện có 7 cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành tổ chức gồm:

1. Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và bắt đầu tổ chức từ năm 2018.

2. Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và bắt đầu tổ chức từ năm 2014.

3. Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Cuộc thi do Bộ Công an và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức từ năm 2017.

4. Cuộc thi Giao thông học đường. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2013, do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp.

5. Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. Cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức từ năm 1971.

6. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và bắt đầu tổ chức từ năm 2012.

7. Hội khỏe Phủ Đồng toàn quốc (được tổ chức 4 năm/lần). Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và bắt đầu tổ chức từ năm 1982.

