Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2024 lên tiếng về nghi vấn Võ Lê Quế Anh đăng quang nhờ gia đình

Tối 3/8, chung kết Miss Grand Vietnam 2024 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam được tổ chức ở TP. Phan Thiết (Bình Thuận). Võ Lê Quế Anh, đến từ Quảng Nam, đã vượt qua 36 thí sinh khác đăng quang ngôi vị cao nhất. Kết quả này ngay lập tức trở thành cú sốc lớn với fan sắc đẹp và gây ra luồng ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng và không đồng tình với ngôi vị Hoa hậu của Quế Anh. Nhiều bình luận đánh giá Quế Anh chưa có hành trình nổi bật, thiếu khoảnh khắc tỏa sáng, đặc biệt cô còn là thí sinh có phần trả lời ứng xử kém nhất trong cuộc thi. So với Á hậu 1 Lê Phan Hạnh Nguyên, Quế Anh không gây ấn tượng bằng.

Sau đêm chung kết, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2024 - xoay quanh những tranh cãi dữ dội về kết quả cuộc thi. Và Hoa hậu Hà Kiều Anh cho rằng chiến thắng của Võ Lê Quế Anh là hoàn toàn xứng đáng. "Để chọn người chiến thắng, chúng tôi trải qua quá trình dài tiếp xúc với thí sinh. Tôi đánh giá Quế Anh là thí sinh nói tiếng Anh tốt và có màn thể hiện ấn tượng trong cuộc thi. Có thể trong đêm thi chung kết, bạn ấy mất bình tĩnh nên phần trình diễn và ứng xử chưa như mong đợi, chưa thể hiện hết khả năng của bạn ấy. Nhưng đối với ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2024, Quế Anh là sự lựa chọn hoàn hảo rồi. Về những kỹ năng còn non yếu của bạn ấy, tôi tin rằng Quế Anh sẽ nhận được sự đào tạo, hỗ trợ sau cuộc thi để có đủ hành trang bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế".

Ban giám khảo phản hồi về chiến thắng của Quế Anh tại Miss Grand Vietnam 2024

Quế Anh đã vấp tranh cãi dữ dội khi trở thành người kế nhiệm Lê Hoàng Phương

Liên quan đến nghi vấn việc đăng quang của Quế Anh có sự tác động của bối cảnh gia đình, Hà Kiều Anh chia sẻ: "Bối cảnh gia đình của Quế Anh không phải yếu tố chính quyết định vương miện. Nhưng trong cuộc thi nhan sắc, khi lựa chọn hoa hậu, chúng tôi luôn phải chọn người có nền tảng gia đình tốt, nhân cách tốt để xứng đáng với danh hiệu. Chúng tôi không thể nào lựa chọn một người có xuất thân, nhân phẩm không tốt để làm hoa hậu được".

Phần ứng xử gây thất vọng của Võ Lê Quế Anh tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2024

Chiến thắng của người đẹp này bị dân tình nghi vấn nhờ vào bối cảnh gia đình

Trong khi đó, Trưởng Ban tổ chức Phạm Kim Dung cho biết kết quả chọn hoa hậu mỗi năm đều gây tranh cãi. Năm nay, khi Quế Anh đăng quang, ban giám khảo cũng lường trước khả năng xuất hiện ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo bà Phạm Kim Dung, hội đồng chuyên môn đều đồng thuận rằng cô gái Quảng Nam xứng đáng đội vương miện.

"Ban giám khảo đã có quá trình theo dõi cả về ngoại hình, tài năng và cả khả năng ngoại ngữ của các thí sinh. Chúng ta chỉ có hai tháng để tân hoa hậu đi thi cho nên Quế Anh là một cô gái có thể đáp ứng đc về mặt hát, nhảy, đó là phần khá quan trọng ở Miss Grand International. Quế Anh có thể giao tiếp tiếng Hàn, gương mặt của Quế Anh phù hợp trở thành hoa hậu", bà Phạm Kim Dung nói.

Đồng thời, Trưởng ban tổ chức cũng khẳng định mỗi thành viên trong ban giám khảo đều làm việc hết trách nhiệm và rất công tâm để có kết quả tốt nhất.

Bà Phạm Kim Dung cho biết kết quả cuộc thi đảm bảo tính công bằng

Tân hoa hậu sinh năm 2001, cao 1,72 m và số đo ba vòng 78-62-89 cm. Quế Anh sẽ là đại diện Việt Nam ở đấu trường Miss Grand International diễn ra vào tháng 10/2024. Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024, Quế Anh từng giành giải Á khôi Đại học Huế 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022.

Về trình độ học vấn, Quế Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc (Đại học Huế). Cô từng tham gia giao lưu với Viện Nghiên cứu văn hoá truyền thống Hàn Quốc và TP Huế năm 2023, đạt chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế... Ngoài làm việc tại Công ty Du lịch Hàn Quốc, Quế Anh vẫn học tiếng Hàn và theo đuổi âm nhạc, người mẫu tự do.

Nàng hậu sinh năm 2001 cũng có gia thế "không phải dạng vừa", bố của cô là viện trưởng viện kiểm sát và mẹ là hiệu trưởng trường cấp hai. Quế Anh chia sẻ: "Bố mẹ dạy tôi lòng nhân ái và sự quyết tâm. Gia đình là động lực lớn giúp tôi thi hoa hậu".

