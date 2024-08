Võ Lê Quế Anh là ai, visual và ứng xử thế nào mà bị "ném đá" khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024?

Tối 3/8, Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 khép lại với kết quả người kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương là Võ Lê Quế Anh, sinh năm 2001 đến từ Quảng Nam. Màn đăng quang của mỹ nhân 23 tuổi tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều người so sánh khả năng ứng xử, kỹ năng lẫn sắc vóc của cô không ấn tượng bằng Hạnh Nguyên - thí sinh dừng chân ở vị trí Á hậu 1.

Trong phần thi ứng xử, Quế Anh nhận câu hỏi từ Hoa hậu Thiên Ân: "Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Bạn có thể chia sẻ suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong lịch sử và ngày nay?".

Quế Anh khá ngập ngừng, có vài khoảnh khắc ấp úng không tự tin khi đưa ra câu trả lời bằng tiếng Việt: "Từ xưa, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã rất kiên cường và anh hùng. Điều này được minh chứng qua bề dày lịch sử của đất nước như hình ảnh của Bà Trưng, Bà Triệu. Người phụ nữ Việt Nam hiện đại ngày nay đang góp phần vào nhiều khía cạnh của xã hội như tham gia lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp đó, hình ảnh người phụ nữ hiện đại vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống như chăm sóc gia đình. Hôm nay, tôi đứng đây với ước mơ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đó chính là mục tiêu trong tương lai của tôi".

Quế Anh là Tân Miss Grand Vietnam, đại diện Việt Nam thi quốc tế

Màn đăng quang của người đẹp sinh năm 2001 vướng tranh cãi

Phần ứng xử ấp úng của Võ Lê Quế Anh tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2024

Quế Anh là khuôn mặt không quá xa lạ trong cộng đồng fan sắc đẹp, cô có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi và cũng đạt thứ hạng cao. Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng: 88-63-90cm. Tân Miss Grand Vietnam từng là Á khôi Đại học Huế 2020, top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên đăng tải ảnh đời thường ít son phấn.

Nhan sắc và phong cách đời thường trông khá giản dị, kín đáo của Quế Anh

Visual ít son phấn của Hoa hậu Quế Anh

Cô cao 1,72m và số đo 3 vòng lần lượt là 88-63-90cm

Quế Anh từng đăng quang Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022. Trong cuộc thi này, Trần Nguyên Minh Thư - Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2023 đăng quang Hoa hậu

Quế Anh và Minh Thư cùng là top 3 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022

Về trình độ học vấn, Quế Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc (Đại học Huế). Cô từng tham gia giao lưu với Viện Nghiên cứu văn hoá truyền thống Hàn Quốc và TP Huế năm 2023, đạt chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế... Ngoài làm việc tại Công ty Du lịch Hàn Quốc, Quế Anh vẫn học tiếng Hàn và theo đuổi âm nhạc, người mẫu tự do.

Nàng hậu sinh năm 2001 cũng có gia thế "không phải dạng vừa", bố của cô là viện trưởng viện kiểm sát và mẹ là hiệu trưởng trường cấp hai. Quế Anh chia sẻ: "Bố mẹ dạy tôi lòng nhân ái và sự quyết tâm. Gia đình là động lực lớn giúp tôi thi hoa hậu".

Quế Anh sẽ là đại diện Việt Nam ở đấu trường Miss Grand International diễn ra vào tháng 10/2024. Á hậu 1 là Lê Phan Hạnh Nguyên, Á hậu 2 là Vũ Thị Thu Hiền, Á hậu 3 thuộc về Lâm Thị Bích Tuyền và Phạm Thị Ánh Vương dừng chân ở vị trí Á hậu 4.

Một số hình ảnh của Quế Anh trong quá trình thi Miss Grand Vietnam 2024

