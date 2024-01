Bán 3 căn nhà trả nợ cờ bạc cho vợ, người đàn ông nhận ra mình bị lừa đau điếng

Theo Case Focus, gia đình Kim sở hữu 3 căn nhà ở Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) được đăng ký dưới tên cha mẹ anh. Sau khi ly hôn người vợ trước, người đàn ông này đưa con gái về sống chung với bố mẹ.

Một lần, khi đang chơi mạt chược tại một song bài, Kim gặp người vợ hiện tại. Dù biết rất rõ cô gái trẻ này không yêu mà chỉ quan tâm đến tiền bạc của mình, Kim vẫn yêu cô say đắm và cưới cô làm vợ, đáp ứng các nhu cầu của cô. Người đàn ông si tình này thậm chí còn bán nhà và bỏ ra 2 triệu nhân dân tệ trong số 6 triệu nhân dân tệ thu được để trả các món nợ cờ bạc cho vợ mới.

Anh Kim biết vợ chỉ quan tâm đến tiền bạc của mình nhưng vẫn si tình. Anh đã bán 3 căn nhà để giúp cô trả nợ cờ bạc. (Ảnh: Case Focus)

Cô vợ trẻ đề nghị chồng đưa cho mình 3 triệu nhân dân tệ trong số tiền còn lại nhằm mua một căn nhà lớn ở quê cô để gia đình ba thế hệ cùng chung sống. Cô cũng thề sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa. Người vợ khiến chồng tin tưởng khi trưng ra chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thẻ ngân hàng…, sau đó về quê mình lập nghiệp.

Ở thành phố, 6 tháng sau khi nghe tin vợ sinh con, Kim về quê vợ nhưng không thấy đứa bé đâu cả. Người vợ giải thích rằng con bị ốm, sau đó thì cô bỏ nhà đi.

Anh Kim nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã đến bệnh viện địa phương để hỏi về đứa trẻ. Lúc đó Kim mới nhận ra giấy khai sinh của con là giả và anh tin rằng đứa trẻ mà vợ nói thật ra không hề tồn tại. Để làm rõ tình hình, anh gọi điện cho vợ, nhưng cô không đề cập đến đứa trẻ, chỉ nói đã tiêu hết 3 triệu nhân dân tệ. Sau đó, cô thậm chí còn không thèm nghe điện thoại của chồng.

Ngày 16/11/2023, anh Kim cùng với luật sư đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc, tố cáo vợ lừa đảo. Một tháng sau, cô này đến trình diện, khai đã chuyển 3 triệu nhân dân tệ tiền bán nhà của chồng vào thẻ ngân hàng của mình rồi dùng số tiền đó để trả nợ cờ bạc.

Trước cáo buộc của chồng về vấn đề giấy khai sinh, cô nói con của họ chết non ở quê do thiếu ôxy; còn giấy khai sinh giả là do anh Kim làm để lừa dối bố mẹ anh, không liên quan gì đến cô. Anh Kim phủ nhận điều này và cả hai bên đều nhất quyết giữ lời khai của mình. Cảnh sát đang phải điều tra để làm rõ sự thật.

Tác giả: NGUYỆT ÁNH

Nguồn tin: vtc.vn