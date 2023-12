Ăn lẩu trong phòng kín, 3 người tử vong

Sự việc đau lòng xảy ra ở thị trấn Bạch Bích, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 6 người đàn ông đang ăn lẩu thì bất ngờ ngã gục xuống. Mới đầu chỉ có một người nhưng sau đó cả 6 người đều có dấu hiệu mệt mỏi, suy kiệt.

Anh Vương, một người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra sự việc việc, có 4 người ở Bạch Bích và 2 người ở thị trấn khác cùng ăn. Trong quá trình ăn uống, một người cảm thấy quá khó chịu nên gọi điện cho vợ đến đón. Đau lòng thay, về đến nhà không bao lâu, người này qua đời. Một người khác khi được phát hiện ngã gục trên bàn ăn thì đã qua đời, người còn lại được đưa đến bệnh viện cũng qua đời. 3 người còn lại được cấp cứu kịp thời, tạm qua cơn nguy kịch.

Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra, ban đầu xác định nguyên nhân khiến 6 người gặp nạn là do ngộ độc khí carbon monoxide khi ăn lẩu đốt bằng than trong phòng kín. Nhân viên chính quyền thị trấn Bạch Bích cũng ra thông báo niêm phong nhà hàng, văn phòng chính quyền huyện An Dương cho biết các cơ quan liên quan đang xử lý vụ việc, sẽ sớm có thông báo chính thức.



Đồng thời, qua trường hợp này cũng cảnh báo mọi người về ngộ độc khí carbon monoxide. Ngộ độc khí carbon monoxide có thể sẽ rất nguy hiểm với những người đang ngủ hoặc say rượu. Thậm chí có thể gây tử vong mà không phát hiện ra dấu hiệu nào.

Cần lưu ý, carbon monoxide (CO) là loại khí độc không màu, không mùi, không vị và không gây kích ứng. Các nguồn CO được tìm thấy phổ biến như trong hệ thống lò sưởi, khí đốt, lò nung, bình đun nước nóng, bếp lò đốt bằng gỗ hoặc than và đốt dầu hỏa, máy phát điện chạy bằng xăng dầu. Nguy cơ bị ngộ độc khí carbon monoxide cũng sẽ tăng cao nếu như sử dụng các thiết bị bếp lò hay các nguồn có chứa khí CO trong không gian kín và không có thông khí.

Tác giả: Kiều Dụ

Nguồn tin: kienthuc.net.vn