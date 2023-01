9 địa điểm gây tò mò nhất thế giới khiến du khách ùn ùn ghé thăm, ai cũng ước được ngắm tận mắt

1. Người khổng lồ Apennine

Năm 1568, Đại công tước xứ Tuscany đã mua đất ở phía bắc Florence, Ý. Đó là món quà của anh ấy cho nàng Bianca Cappello. Một biệt thự lộng lẫy sau đó được xây dựng với một công viên đẹp như tranh vẽ, những khu vườn xinh đẹp, đài phun nước và nhiều bức tượng. Nhưng chỉ một trong số chúng chịu được thử thách của thời gian trong hơn 400 năm - một tác phẩm điêu khắc bằng đá và gạch khổng lồ có tên là “Apennine Colossus”.

Biệt thự tráng lệ đã không còn tồn tại, nhưng bạn có thể ghé thăm công viên với bức tượng hùng vĩ trong đó. Nó mở cửa cho công chúng vào cuối tuần và ngày lễ, chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã đặt trước mọi thứ và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời.

2. Bức tượng khổng lồ của Marilyn Monroe

Forever Marilyn là sự tưởng nhớ đến nữ diễn viên nổi tiếng do nghệ sĩ Seward Johnson tạo ra. Nó ghi lại khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong The Seven Year Itch. Đây là một tác phẩm điêu khắc cao 7,9 m, nặng 15.000 kg làm bằng thép không gỉ và nhôm.

Bức tượng lần đầu tiên xuất hiện ở giữa Chicago, và sau đó tác phẩm điêu khắc này đã có mặt ở nhiều nơi khác nhau. Vào năm 2021, nó được tái lập gần Bảo tàng Nghệ thuật Palm Springs và sẽ ở đó trong tối đa 3 năm.

3. Khách sạn băng

Mỗi mùa đông, họ lại tự tay chạm khắc những khối băng khổng lồ vào Khách sạn Băng của Thụy Điển. Và trong hơn 3 thập kỷ nay, nó đã được coi là một địa điểm không thể bỏ qua ở Thụy Điển đối với du khách khắp nơi trên thế giới. Điều thú vị hơn nữa là khi mùa xuân đến, khách sạn sẽ tan chảy và trở về với thiên nhiên. Và mùa đông tới, nó được xây dựng lại từ đầu để một bộ ký ức quý giá mới có thể mở ra trước mắt du khách.

4. Cây Vành Khuyên Hát

Tác phẩm điêu khắc này được lắp đặt ở một nơi từng là một trạm truyền tải cũ của Anh. Họ đã phá vỡ các đường dây và tái chế chúng để tạo thành một cấu trúc cao 3m sử dụng năng lượng của gió để tạo ra âm thanh hợp xướng với nhiều quãng tám. Sau đó, chính phủ Anh đã chọn nó là một trong những tác phẩm điển hình của phong trào nghệ thuật Anh thế kỷ XXI.

5. Quyền lực của tự nhiên

Nhà điêu khắc người Ý Lorenzo Quinn đã tạo ra một loạt các tác phẩm điêu khắc mô tả Mẹ Thiên nhiên đang quay hành tinh Trái đất theo vòng tròn. Đó là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng thiên nhiên thực sự có thể mạnh mẽ như thế nào. Các tác phẩm điêu khắc đã được đặt trên toàn thế giới. Một trong số chúng được đặt ở London, Vương quốc Anh.

6. Les Voyageurs (Những kẻ du hành)

Những tác phẩm điêu khắc bí ẩn này được tạo ra bởi Bruno Catalano. Tổng cộng có 10 tác phẩm điêu khắc bằng đồng có kích thước thật và chúng có thể được tìm thấy ở Marseille, Pháp. Những tác phẩm nghệ thuật theo trường phái siêu thực này mô tả những người bị thiếu một phần lớn cơ thể hoặc ngược lại, hiện thực hóa ngay trước mắt chúng ta.

7. Đốm!

Đốm! là một chú chó đốm cao 11,5 mét giữ thăng bằng cho một chiếc taxi trên mũi của nó. Tác phẩm điêu khắc được đặt ở New York gần Bệnh viện Nhi đồng Hassenfeld. Tác phẩm này sẽ chào đón và cổ vũ tất cả những vị khách đến thăm, đặc biệt là trẻ em.

Nhà điêu khắc Donald Lipski nghĩ rằng chú chó sẽ khiến tất cả các bậc cha mẹ, bác sĩ, y tá, nhân viên… mỉm cười mỗi khi họ nhìn thấy chú chó nhỏ tinh nghịch, dũng cảm này làm được điều không thể. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa đối với ông, khi ông đã đi qua bệnh viện mỗi ngày khi từ xưởng làm việc trở về nhà. Lipski chắc chắn rằng nghệ thuật có khả năng chữa bệnh thực sự.

8. Khiêu Vũ Với Bồ Công Anh

Thật khó để mô tả bất kỳ sinh vật thần thoại dưới bất kỳ hình thức nghệ thuật nào. Nhưng nhà điêu khắc Robin Wight đã làm cho chúng trông khá chân thực, như thể chúng có thể trở nên sống động bất cứ lúc nào. Anh đã sử dụng dây thép không gỉ cho những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của mình. Và chúng thực sự trông giống như những sinh vật mỏng manh đang nhảy múa trước gió.

9. Cây huyết rồng

Những cái cây ngộ nghĩnh giống như những cây nấm khổng lồ hoặc những chiếc ô có thể được tìm thấy trên đảo Socotra gần Somalia. Theo truyền thuyết, những cái cây này được tạo ra từ máu của một con rồng bị một con voi làm bị thương. Dù sao đi nữa, do nằm biệt lập nên hòn đảo này vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên cùng với hệ động thực vật, để lại ấn tượng cho bất kỳ ai chọn ghé thăm.

