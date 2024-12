11 tỉnh thành ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 10

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khi tượng thuỷ Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão nằm trên vùng biên phía Tây Nam khu vực giữa biển Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong những giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ 5-10km/giờ. Dự kiến 7 giờ ngày 25/12, bão tiệm cận vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận; sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Hơn 60.000 phương tiện tàu thuyền đã được thông tin về bão số 10.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ sáng 24/12 đến đêm ngày 25/12, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 70 - 170mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6 giờ).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 24/12, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 60.340 phương tiện/356.035 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Trên cơ sở công điện của Bộ NN&PTNT ban hành chiều tối ngày 23/12, 11 tỉnh, TP đã có các công điện chỉ đạo ứng phó với bão số 10 gồm: Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Phạm Đức Luận cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tổ chức trực ban nghiêm túc (24/24 giờ); theo dõi, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Trong những giờ tới, Cục đề nghị các tỉnh, TP ven biển từ Phú Yên đến Cà Mau chủ động ứng phó với bão số 10 theo Công điện số 9801/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 23/12/2024 của Bộ NN&PTNT. Đồng thời, thường xuyên báo cáo tình hình về Bộ NN&PTNT để có chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: kinhtedothi.vn