Xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội ‘Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Vụ án thứ nhất: Xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm Hồ Hải Sơn (sinh năm 1996, ở thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng); Ngô Kim Ngọc (sinh năm 1990, ở thôn 2, xã Quỳnh Hoa); Đặng Minh Châu (sinh năm 1993, ở thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng) và Bùi Văn Thành (sinh năm 1994, ở thôn 11, xã Quỳnh Hưng).

Các bị cáo Đặng Minh Châu, Ngô Kim Ngọc, Hồ Hải Sơn, Bùi Văn Thành tại phiên tòa (tính từ phải sang trái).



Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/1/2024, tại nhà của Hồ Hải Sơn (thuộc thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cả 4 đối tượng Sơn, Ngọc, Châu, Thành đã thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Hồ Hải Sơn và Ngô Kim Ngọc đã cùng nhau góp số tiền 200.000 đồng để mua 3 viên ma túy (Hồng phiến), còn Đặng Minh Châu góp 1 gói ma túy dạng đá đã cất giấu trước đó. Sau khi có số ma túy trên thì các đối tượng đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lần thứ hai: Sau khi thực hiện xong hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lần thứ nhất xong thì Hồ Hải Sơn đã cùng với Bùi Văn Thành góp mỗi người 100.000 đồng để mua 1 gói ma túy dạng đá. Sau đó, Sơn và Thành đã tổ chức cho nhau sử dụng số ma túy này tại nhà Sơn.

Toàn cảnh phiên tòa.



Đến khoảng 16h50 phút cùng ngày, công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp Công an xã Quỳnh Hồng tiến hành kiểm tra, phát hiện các đối tượng và thu giữ tang vật gồm có 0,9 gam ma túy cùng bộ dụng cụ để sử dụng ma túy, điện thoại cá nhân.

Vụ án thứ hai: Xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Hà (sinh năm 1979, tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Theo hồ sơ vụ án vào ngày 22/1/2024, tại phòng hát số 1, quán Karaoke An Khang thuộc khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (do bà Hồ Thị Lan, sinh năm 1967 làm chủ quán), đối tượng Trịnh Văn Hà đã có hành vi tổ chức cho Phạm Văn Tuấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đánh giá tại phiên tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý các chất ma tuý.

Bản thân các bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình, nhưng vẫn cố ý coi thường pháp luật. Hành vi của các bị cáo không những làm ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế của các bị cáo và gia đình, mà còn là nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm khác phát triển.

Hành vi đó đi ngược lại với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm mất an ninh chính trị tại địa phương, do vậy cần xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới có tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và phòng ngừa tội phạm chung.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, lời khai nhận tội của các bị cáo và lời khai của những người có liên quan có trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Trịnh Văn Hà tại phiên tòa.



Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt: 4 bị cáo ở vụ án thứ nhất gồm: Hồ Hải Sơn và Ngô Kim Ngọc đều ở mức án 7 năm 6 tháng tù; Đặng Minh Châu mức án 3 năm tù; Bùi Văn Thành mức án 30 tháng tù. Và bị cáo Trịnh Văn Hà ở vụ án thứ hai chịu mức án 24 tháng tù.

Tác giả: Gia Thanh

Nguồn tin: Báo Công Lý