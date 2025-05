Việt Nam có “siêu thực phẩm” dài cả mét, ăn vào bổ mắt lại tốt cho tim mạch

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Đậu đũa là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân. Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, đậu đũa giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Chất xơ còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, giúp duy trì vóc dáng thon gọn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Đậu đũa chứa nhiều flavonoid và vitamin C, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tim mạch. Flavonoid có tác dụng giảm cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ. Kali trong đậu đũa cũng góp phần điều hòa huyết áp, giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh.

Đậu đũa là loại rau cực quen mặt ở Việt Nam. Ảnh: Getty Images

Kiểm soát đường huyết

Đối với người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh, đậu đũa là thực phẩm rất hữu ích. Chất xơ hòa tan trong đậu đũa giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Ngoài ra, đậu đũa còn chứa các hợp chất có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu đũa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Đồng thời, chất xơ còn là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể của đường ruột.

Cải thiện thị lực

Đậu đũa chứa một lượng đáng kể vitamin A và các carotenoid như lutein và zeaxanthin – những dưỡng chất thiết yếu cho đôi mắt. Vitamin A giúp duy trì thị lực tốt, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Lutein và zeaxanthin có khả năng lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ võng mạc khỏi tác động của tia cực tím, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Tăng cường hệ miễn dịch

Với hàm lượng vitamin C cao, đậu đũa là "trợ thủ đắc lực" giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương của các gốc tự do, từ đó tăng cường khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Thường xuyên ăn đậu đũa giúp bạn ít bị ốm vặt và có sức đề kháng tốt hơn.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Đậu đũa cung cấp một số khoáng chất quan trọng như magie, mangan và vitamin K – những yếu tố cần thiết cho sức khỏe xương. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và duy trì mật độ xương. Magie và mangan cũng góp phần vào sự hình thành và duy trì cấu trúc xương chắc khỏe, giúp ngăn ngừa loãng xương.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn