Vì sao Toyota Vios là 'vua doanh số' ở Việt Nam?

Nhóm sedan hạng B ló dạng ở Việt Nam khá sớm, bắt đầu từ những năm 1990. Nhưng phải đến đầu những năm 2000, nhu cầu của người Việt đối với dòng xe giá phổ thông, dễ tiếp cận này mới tăng lên đáng kể.

Hành trình chinh phục thành công

Ở giai đoạn đầu hình thành phân khúc chưa có nhiều lựa chọn, người dùng quen thuộc với những mẫu xe Hàn Quốc như Kia Pride, Daewoo Lanos. Lanos thành công nhất khi có thời điểm năm 2003, doanh số đạt hơn 2.000 chiếc. Nhưng sự xuất hiện của Toyota Vios làm thay đổi tất cả.



Vios là sản phẩm được Toyota hoạch định phát triển dành riêng cho khách hàng phổ thông ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ 2002. Vào 2003, Toyota Vios chính thức dạm ngõ thị trường Việt Nam và bắt đầu hành trình từ “số 0 lên số 1”. Vios xuất hiện và gần như kéo tất cả sự chú ý của khách hàng ở phân khúc sedan cỡ B về mình. Điều này khiến những mẫu xe Hàn như Pride hay Lanos dần biến mất trên thị trường. Toyota Vios như ý nghĩa của tên gọi “tiến lên”, dần xô đổ những kỷ lục bán hàng trước đó và leo lên vị trí số một thị trường. Ngôi vị xe bán chạy nhất phân khúc lẫn toàn thị trường cứ qua mỗi năm lại có xáo trộn ở nhóm cạnh tranh bên dưới, riêng “ngôi vua” của Vios bất biến.

Xe Hàn trở lại phân khúc này vào 2008 bằng cái tên Hyundai Verna dạng nhập khẩu. Hai năm sau, Thành Công đưa về lắp ráp và bắt đầu dùng tên gọi Accent cho đến nay. Trong phân khúc, chỉ có Hyundai Accent tiệm cận nhất Vios về doanh số.

Lợi thế lắp ráp giúp Accent giảm đáng kể giá bán và đa dạng phiên bản hơn. Nhưng tham vọng soán ngôi vua của Toyota Vios vẫn là bài toán nan giải cho Accent hay những đối thủ khác… Vậy điều gì khiến Vios vẫn luôn là lựa chọn số một đối với các khách hàng tại Việt Nam dù thị trường có nhiều lựa chọn khác?

Hyundai Accent sở hữu một phom dáng trẻ trung nhiều tiện nghi kèm giá bán thấp hơn đôi chút Toyota Vios. Nhưng những điều này dường như không phải ưu tiên hàng đầu của nhóm khách mua sedan phổ thông. Thay vào đó, sức mạnh thương hiệu, chi phí sở hữu, chi phí sử dụng, độ bền bỉ, tính an toàn và giá trị thanh khoản khi bán lại là những thứ chi phối người dùng hơn. Toyota Vios tổng hoà được những yếu tố này tốt hơn Accent và vì thế được ưa chuộng hơn.

Không ngừng cải tiến và lấy khách hàng làm trọng tâm

Vios hay các dòng xe Nhật nói chung từng bị đánh giá có thiết kế chậm cải tiến, ít điểm nhấn hay thậm chí là ít phong phú về tiện nghi nhưng Vios thế hệ mới nhất 2023 đã xóa bỏ định kiến và minh chứng điều ngược lại.

Toyota Vios 2023 lột xác với thiết kế ngoại thất trẻ trung, cá tính. Những đường nét sắc sảo và hiện đại được sử dụng nhiều ở ngoại thất như lưới tản nhiệt mới kết hợp cản sau được tinh chỉnh nhẹ, cụm đèn pha dạng LED, vành xe mâm đúc dạng phay, 6 chấu mang lại dáng vẻ khỏe khoắn và bề thế, giúp mẫu xe không chỉ được ưa chuộng bởi nam mà còn nữ giới. Hãng Nhật cho biết, tỷ lệ nữ sở hữu Vios đang tăng dần lên nhờ những thay đổi về tạo hình xe cũng như trang bị, tiện nghi phong phú, chiều chuộng người dùng hơn.



Về không gian nội thất, Vios mới đã được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 9 inch, bổ sung cổng sạc phía sau và vẫn giữ nguyên nhiều trang bị tiện ích như đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động hay đèn chiếu sáng tự động…



Ở bản mới nhất 2023, ngoài những tính năng an toàn sẵn có ở phiên bản cũ Toyota lần đầu đưa các công nghệ an toàn tiên tiến trong gói Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA) lên Vios. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc có được 2 tính năng an toàn này, giúp việc lái xe trở nên an tâm hơn.

Không chỉ làm khó cho đối thủ với nhiều thay đổi “đáng giá”, mẫu sedan cỡ B của Toyota Vios tiếp tục làm nóng phân khúc khi giá bán giữ nguyên ở bản G và giảm 14 triệu ở bản E CVT và giảm 10 triệu ở bản E MT so với bản cũ.

“Xe hơi bây giờ thật hiện đại, lùi có cảm biến lùi, lên dốc thì có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đỗ xe thì có camera trợ giúp”, Thanh Tùng, một học viên trải nghiệm nhanh chiếc Toyota Vios 2023 tại một trường lái ở Bình Dương ngay hôm anh nhận bằng lái xe, cho biết. “Lúc học, tất cả mọi thứ đều tự mình căn chỉnh, ước đoán, còn lên lái xe mới như chiếc Vios 2023 này thì nhàn hơn nhiều vì xe có nhiều công nghệ hỗ trợ cho mình".

Tùng là một trong số hàng trăm học viên vừa nhận bằng lái hồi cuối tháng 6 và được dịp tham gia chương trình “Lái Thử Vios, An Tâm Trải Nghiệm” do Đại lý Toyota Bình Dương kết hợp tổ chức cùng trường lái. Vừa nhận bằng xong, anh được các chuyên gia của Toyota và thầy dạy lái ở trường đào tạo hướng dẫn nâng cao các kỹ năng lái xe an toàn theo tiêu chuẩn.

Khách hàng hào hứng khi được trực tiếp trải nghiệm Vios 2023 tại trường lái



Sự tận tình và chuyên nghiệp của ban tổ chức khiến những “tài mới" như Thanh Tùng thêm tự tin khi xử lý những tình huống khó, ví dụ như đỗ xe, căn lề, khởi hành ngang dốc… “Tôi thấy ngoài kỹ năng, ý thức lái xe được truyền đạt từ những chuyên gia của Toyota cũng rất có giá trị”, Tùng nói. “Những điều này nhỏ thôi nhưng có thể hình thành thế hệ tài xế mới sau vô lăng có trách nhiệm hơn, văn minh hơn và luôn ý thức khi tham gia giao thông”.

Thông qua chương trình “Lái Thử Vios, An Tâm Trải Nghiệm” hay những chương trình khác, Toyota đã và đang tạo ra một hình ảnh thương hiệu gần gũi hơn với người dùng, trong đó Vios là chiếc cầu nối. Vios có thể là bạn đồng hành của gia đình, của những tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải hay những học viên bắt đầu tiếp cận ô tô ở những trường đào tạo lái xe.



Nhờ những cải tiến liên tục và cách tiếp cận sâu rộng, gần gũi với khách hàng tại Việt Nam, Toyota Vios thường xuyên nằm trong top những xe bán chạy nhất phân khúc và với 1.949 xe bán ra, mẫu sedan “quốc dân” đã trở lại ngôi vương trong bảng xếp hạng doanh số ô tô toàn thị trường tháng 6/2023

Vios tạo sự khác biệt nhờ thực lực lẫn sức mạnh thương hiệu số một trên thị trường của Toyota. 20 năm là một hành trình dài. Vios không phải mẫu xe đầu tiên khai phá nhưng là cái tên định hình nên sự sôi động và những chuẩn mực của phân khúc này.

