Vì sao chưa thể bàn giao hạ tầng dự án trăm tỷ?

Dự án Khu đô thị mới Vinh Tân chưa bàn giao cho chính quyền quản lý đã xuống cấp.

Nhà đã ở, hạ tầng vẫn chưa bàn giao

Đó là nghịch lý tại Dự án Khu đô thị (KĐT) mới Vinh Tân, do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (thuộc Tecco Group) làm chủ đầu tư; với diện tích hơn 16,6ha, tổng vốn đầu tư 518 tỷ đồng, được quy hoạch và phê duyệt từ năm 2005.

Cụ thể, dự án có quy mô gồm 111 nhà biệt thự với 250 - 300m2/căn hộ (4 khu biệt thự); 191 căn nhà liền kề 150m2/căn; 5 tòa chung cư cao tầng từ 5-17 tầng 60-75m2/căn và công trình thương mại 10.850m2.

Đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục, số lượng dân cư sinh sống tại Khu đô thị này đã lên tới hơn 1.000 hộ. Tuy nhiên, cử tri ở đây cho rằng, hệ thống hạ tầng như đường, điện đã bắt đầu có vấn đề. Nhiều tuyến bắt đầu bong tróc, xuống cấp, hư hỏng… trong khi hệ thống thoát nước do thiết kế nhỏ nên việc thoát nước ra các tuyến kênh của thành phố chậm dẫn đến sau các trận mưa lớn gây ngập cục bộ.

Đơn cử như tại chung cư Tân Thịnh các tuyến đường số 8 và tuyến đường số 14 của dự án KĐT mới Vinh Tân đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư nâng cấp, sửa chữa dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.

Ông L.V.M. (65 tuổi) cư dân KĐT mới Vinh Tân cho biết, không chỉ đường xuống cấp, hư hỏng, hệ thống thoát nước của dự án này cũng rất kém, mưa lớn là bắt đầu ngập. “Khi chúng tôi phản ánh, họ có về thảm đường, móc cống qua loa, rồi đâu lại vào đấy. Bởi vậy, dù vào ở nhiều năm nay nhưng hệ thống hạ tầng của dự án này vẫn chưa thể bàn giao cho chính quyền quản lý” - ông M. cho biết thêm.

Cũng theo cư dân tại KĐT này, khi họ phản ánh mạnh thì đại diện chủ đầu tư đã đến họp và đồng ý, nhất trí sửa chữa, nâng cấp lại đường giao thông, tuy nhiên, sau đó lại thông báo chưa có tiền.

1.000 hộ dân chưa có nhà văn hóa

Mặc dù đã vào ở nhiều năm, tuy nhiên cụm dân cư của khu đô thị hơn 1.000 hộ dân tại đây vẫn chưa có nhà văn hóa để sinh hoạt. Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Vinh Tân, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 393, ngày 17/6/2022 để trả lời nội dung mà cử tri quan tâm.

Đối với việc xây dựng Nhà văn hóa tại KĐT mới Vinh Tân, ngày 7/1/2022, Tecco Group - Chi nhánh tại Nghệ An đã có văn bản số 03 đề nghị trả đất quy hoạch cây xanh (số 6, diện tích 885,8m2) trong khu đất CT4 thuộc dự án, giao lại cho Nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho người dân. Quy hoạch phân khu phường Vinh Tân đã bố trí Nhà văn hóa trong phạm vi dự án (tại vị trí Tecco Group - Chi nhánh tại Nghệ An trả đất nói trên). Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 3662 ngày 25/5/2022 cho phép UBND TP Vinh được tiến hành các thủ tục lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Vinh Tân theo đúng quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân (TP Vinh) cho biết, hiện chủ đầu tư dự án chưa bàn giao một hạng mục nào cho chính quyền địa phương do chưa hoàn thiện. "Chúng tôi cũng đã làm việc, đôn đốc với chủ đầu tư nhiều lần nhưng họ vẫn chưa thực hiện. Mới đây, chủ đầu tư cam kết sẽ duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng để thành phố nghiệm thu, sau đó bàn giao cho địa phương quản lý " - ông Mạnh cho biết thêm.

Để rõ hơn, chúng tôi cố gắng liên hệ với đại diện Tecco Group, tuy nhiên không nhận được hồi âm.

Được biết, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có công văn số 4780 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin để công khai danh sách các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh có vi phạm Luật Đất đai. Tại văn bản này, Tecco Group thông qua các công ty thành viên đã báo cáo 4 dự án được xác định chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Trong đó Công ty cổ phần Tổng công ty Sài Gòn Land có tới 3 dự án. Cụ thể, Dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội tại phường Cửa Nam, TP Vinh có quy mô hơn 28.678m2 (do Công ty cổ phần Tecco Hà Nội làm chủ đầu tư); Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp Tecco tại thị trấn Con Cuông quy mô hơn 85.254m2 (do Công ty cổ phần Tổng Công ty Sài Gòn Land - Công ty thành viên của Tecco Group làm chủ đầu tư); Dự án khu đô thị Vinhland tại xã Nghi Kim, TP Vinh với quy mô hơn 119.477m2 và Dự án khu nhà ở thấp tầng tại Khối 13, phường Bến Thủy (TP Vinh) có quy mô 6.986m2 (đều do Công ty cổ phần Tổng công ty Sài Gòn Land làm chủ đầu tư).

