Vào khách sạn tránh chạm 6 vật dụng kẻo nguy hiểm không tìm mà đến

Gần Tết Nguyên đán, nhiều gia đình có kế hoạch đi du lịch để thư giãn và giảm bớt căng thẳng. Để có thể tận hưởng những chuyến du lịch ngắn ngày hay dài ngày một cách trọn vẹn, chắc hẳn các gia đình đều cần nơi lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, resort...

Đây là những nơi sang trọng, cao cấp nhưng đằng sau đó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro mà du khách không thể lường trước. Đáng chú ý, có nhiều đồ vật chúng ta không nên sử dụng ngay khi đến khách sạn.

Khăn trải giường

Trong một nghiên cứu được trình bày với Hiệp hội Vi sinh vật Hoa Kỳ vào năm 2012, các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng khoảng 81% bề mặt phòng khách sạn mà họ phân tích có chứa một số vi khuẩn trong chất thải, theo ghi nhận của Scientific American. Không chỉ bề mặt cứng mà bề mặt mềm cũng được chứng minh chứa vi khuẩn có hại.

Ảnh minh họa.

Kelly Reynolds, chuyên gia về vi trùng và phó giáo sư về sức khỏe môi trường tại Đại học Arizona, nói với Time rằng: Khách lưu trú tại khách sạn nên cảnh giác với ga trải giường. Mặc dù nhân viên được hướng dẫn thay ga trải giường và khăn tắm trước khi khách mới đến, nhưng những chiếc khăn trải giường đó chưa hẳn đã được giặt sau mỗi đợt lưu trú.

Tất nhiên, điều này có thể thay đổi tùy theo khách sạn, vì vậy du khách nên gọi điện và kiểm tra về quy trình dọn dẹp trước khi đến.

Điều khiển TV

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Houston ở Texas đã xác nhận rằng điều khiển từ xa của TV là một trong những vật dụng bị ô nhiễm nhiều nhất trong phòng khách sạn.

Ảnh minh họa.

Một cuộc điều tra riêng biệt do Rossen Reports dẫn đầu cũng cho kết quả tương tự. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy tất cả các điều khiển từ xa của TV khách sạn được phân tích đều chứa hàm lượng vi khuẩn cao đáng kinh ngạc, khiến chúng trở thành vật bẩn nhất trong phòng khách sạn.

"Đó là cách mà rất nhiều loại virus lây nhiễm được truyền đi từ người này sang người khác", chuyên gia vi khuẩn, Tiến sĩ Luisa Ikner, một nhà vi trùng học tại Phòng thí nghiệm Gerba của Đại học Arizona giải thích.

Các cuộc kiểm tra cũng cho thấy một trong những điều khiển từ xa đã bị nhiễm vi khuẩn E. coli. Một chiếc điều khiển từ xa khác chứa MRSA, một loại vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh dễ lây lan.

Nếu muốn xem TV nhưng vẫn muốn đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyên khách lưu trú nên lau và khử trùng điều khiển từ xa. Ngoài ra, du khách cũng có thể để điều khiển từ xa trong một túi nhựa. Bằng cách này, chúng ta vẫn có thể nhấn các nút để thay đổi kênh nhưng sẽ không bị nhiễm vi trùng.

Ấm đun nước nóng

Ấm siêu tốc tưởng như vô hại nhưng lại là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Ấm siêu tốc bản chất là sạch sẽ, dùng để đun nước nóng. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng nó sai mục đích như dùng để luộc, chần đồ ăn, đôi khi dùng để giặt quần áo, thậm chí là đồ lót. Trong khi đó, không phải khách sạn nào cũng có quy định nhân viên phục vụ phòng phải vệ sinh hay loại bỏ cặn bẩn trong ấm.

Ảnh minh họa.

Để tránh tình trạng này, tốt nhất khi đi du lịch, du khách nên mang theo nước khoáng riêng hoặc bình nước nóng di động. Điều này không chỉ đảm bảo vệ sinh nước uống, mà còn tránh được những tình huống khó xử có thể xảy ra do sử dụng ấm đun nước của khách sạn.

Cốc súc miệng

Cốc nước súc miệng của khách sạn thường được làm bằng thủy tinh hoặc gốm và không dùng một lần. Điều này khiến chúng ta không thể chắc chắn ai là người cuối cùng sử dụng cốc, cũng như không thể xác nhận liệu nhân viên vệ sinh có thể khử trùng triệt để hay không.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, du khách nên cố gắng sử dụng cốc mang theo bên mình. Nếu vì lý do nào đó không thể mang theo bên mình, du khách hoàn toàn có thể yêu cầu quầy lễ tân cung cấp cốc giấy dùng một lần làm cốc súc miệng.

Ảnh minh họa.

Dép nhựa

Những thứ chúng ta để chân trong khách sạn thường là khía cạnh vệ sinh mà mọi người có xu hướng bỏ qua. Trong số đó, dép nhựa là một vật dụng phổ biến, tuy trông vô hại nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều vấn đề về vệ sinh.

Thứ nhất, dép nhựa tuy tiện lợi nhưng lại được vô số người mang và các khách sạn hiếm khi vệ sinh, khử trùng chúng. Không khó để bắt gặp hình ảnh một số dép bị bẩn, có vết ố vàng và thậm chí có thể dính tóc của những vị khách khác trên đó. Trong môi trường này, vi khuẩn và nấm có thể dễ dàng lây lan, gây ra các bệnh về da như nấm bàn chân và nấm móng…

Vì vậy, khách lưu trú nên sử dụng dép dùng một lần hoặc mang theo một đôi dép sạch. Điều này không chỉ tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo mà còn đảm bảo vệ sinh cho bàn chân của chính mình.

Ảnh minh họa.

Khăn tắm

Nếu nhìn bằng mắt thường, có thể thấy khăn tắm hay khăn mặt trong khách sạn, nhà nghỉ đều trông rất sạch sẽ.

Tuy nhiên, du khách không thể chắc chắn liệu những món đồ này đã được khử trùng nghiêm ngặt hay khách hàng trước đó đã làm gì với chúng. Khi ở khách sạn, một số người có một số sở thích đặc biệt có thể dùng khăn hoặc khăn tắm để lau vết nước đọng trên bồn cầu, hoặc dùng để lau giày. Hành vi này không chỉ mất vệ sinh mà còn có thể dẫn đến lây nhiễm chéo khi sử dụng.

Ảnh minh họa.

Do đó, du khách nên thận trọng khi sử dụng khăn và khăn tắm do khách sạn cung cấp để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe. Tốt nhất nên mang khăn tắm cá nhân trong mỗi chuyến đi để đảm bảo an toàn và thoải mái khi sử dụng.

Tác giả: Mẫn Nhi (Theo Aboluowang)

Nguồn tin: giadinhonline.vn