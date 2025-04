Truy tìm người cho du khách đứng giữa đường chụp ảnh tại Măng Đen

Hình ảnh nhóm khách du lịch được hướng dẫn viên cho đứng giữa đường tạo dáng chụp ảnh tại Măng Đen - Ảnh: Cắt từ video

Ngày 8-4, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm người đăng video hướng dẫn viên tạo dáng cho đoàn khách du lịch đứng giữa đường xe chạy chụp ảnh tại thị trấn Măng Đen.

Theo đơn vị này, trong cuộc họp giao ban hôm nay, các phòng chuyên môn đã có báo cáo vụ việc được báo Tuổi Trẻ Online phản ánh, về nhóm du khách được hướng dẫn viên tạo dáng chụp ảnh giữa đường quốc lộ 24 đoạn qua thị trấn, gây mất an toàn giao thông.

Sau khi nghe báo cáo, chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum để đề nghị cắm các biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.

Ngoài ra huyện cũng đề nghị Sở Xây dựng tổ chức phương án điều tiết giao thông khu vực đầu đường Trường Chinh và tỉnh lộ 676, cạnh vườn nghệ thuật Măng Đen.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông cũng đã tham mưu văn bản cho UBND huyện chỉ đạo Công an thị trấn Măng Đen và lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, đảm bảo an toàn giao thông khu vực. Hiện công an thị trấn đang xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người trong video đăng tải trên mạng.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, ngày 7-4 tài khoản TikTok @nguyenvuong11779 đăng tải 1 video gây chú ý ghi cảnh nhóm khách du lịch đứng tạo dáng chụp ảnh giữa đường tại thị trấn Măng Đen. Trong video, nhóm khách nữ khoảng 14 người đổ xuống từ một xe du lịch được hướng dẫn viên sắp xếp đứng dàn thành một hàng ngang dài trên đường để tạo dáng chụp ảnh. Trong lúc đang xếp hàng chụp ảnh, có khoảng 6 - 7 ô tô và xe máy đang đi vào khu vực. Do bị chặn lại, các xe phải giảm tốc độ đứng chờ hoặc đi vượt cắt qua trước đoàn người rất nguy hiểm. Nhóm khách này chỉ chịu tản ra khi có một xe du lịch loại lớn tiến tới cắt đoàn.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ