Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An: Kỷ biệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Dự và chung vui cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang công tác, học tập tại Nhà trường có đồng chí Bùi Quang Huy - Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo các ngành, địa phương.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn kỷ niệm

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do cô giáo Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú Nghệ An cho biết: Cách đây hơn 40 năm, để đáp ứng nhu cầu phát triển, cung cấp nguồn nhân lực cho công cuộc đổi mới đất nước, với mục đích “đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, khoẻ, có trình độ văn hoá khoa học kĩ thuật cao của từng dân tộc”, ngày 04/12/1982, “Trường Thanh thiếu niên dân tộc vùng cao Nghệ Tĩnh” được thành lập, tiền thân của trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú (DTNT) Nghệ An hiện nay. Sau gần 2 năm chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, đội ngũ và cơ sở vật chất, nhà trường đã tổ chức Lễ khai giảng đầu tiên vào năm học 1984 - 1985, mở ra cơ hội thuận lợi cho các thế hệ học trò vùng cao được học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Phổ thông trung học DTNT Nghệ An

Với bề dày truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, từ mái trường này, hàng ngàn học sinh của trường đã trở thành những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều người trong số đó đã trở thành lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp... Các thế hệ “vừa hồng vừa chuyên” của ngôi trường đã và đang có những đóng góp hết sức có ý nghĩa cho công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của quê hương, đất nước hôm nay.

Những năm gần đây, Trường Phổ thông trung học DTNT Nghệ An đã có những bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2023 - 2024, điểm trung bình tốt nghiệp THPT của trường xếp thứ 4 toàn tỉnh, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành giáo dục Nghệ An. Chất lượng mũi nhọn đạt được những kết quả xuất sắc, nhiều em học sinh đã đạt giải cao trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh, cuộc thi Toán TIMO và các cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc tế khác. Năm 2019, trường được UBND tỉnh lựa chọn là 1 trong 5 trường THPT thực hiện việc thí điểm xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019 – 2023.

Đóng góp vào bề dày thành tích to lớn và những thành quả trong sự nghiệp giáo dục của Nhà trường có phần công sức không nhỏ của nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo, đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nhiệt tình đem hết lương tâm, trách nhiệm, coi con em đồng bào các dân tộc vùng cao như chính con em mình, nuôi và dạy bằng tất cả trách nhiệm và tình thương. Nhiều nhà giáo, cán bộ và nhân viên đã được Đảng và Nhà nước vinh danh, 02 cán bộ quản lý được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, nhiều nhà giáo được tặng thưởng danh hiệu “Nhà giáo Nghệ An tiêu biểu”, tặng thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” và nhiều Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn, Nhà Trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba 2 lần (1994, 2023), Huân chương lao động hạng Nhì (1999) và Huân chương lao động hạng Nhất (2004). Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm tối nay, Trường Phổ thông trung học DTNT Nghệ An vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà Trường trong suốt 40 năm phấn đấu xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi tới các thế hệ cán bộ, thầy giáo, cô giáo, học sinh của Trường Phổ thông trung học DTNT Nghệ An lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời, biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh của Trường đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

Tự hào với truyên thống và những thành tích đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn và đề nghị thầy và trò Trường Phổ thông trung học DTNT Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống 40 năm qua, đưa Nhà trường phát triển vững chắc lên tầm cao mới, phù hợp với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay và vươn tầm hội nhập quốc tế. Theo đó, đồng chí đề nghị Nhà trường xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, thân ái, cộng sự, phấn đấu vì mục tiêu chung của nhà trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Nhà nước, của Ngành, của Tỉnh - các cuộc vận động đã phát động, như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng trường Phổ thông trung học DTNT tỉnh thành trường trọng điểm chất lượng cao, làm đầu tàu dẫn dắt nhóm trường chuyên biệt.

Cùng với việc tận dụng có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ để xây dựng trường đạt chuẩn, Nhà trường cần chú trọng công tác tổ chức đời sống nội trú an toàn, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh chu đáo; nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, xây dựng tinh thần tôn trọng và hoà hợp lẫn nhau; khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên, bứt phá mạnh mẽ, nỗ lực học tập tốt, rèn luyện tốt ở học sinh, giúp các em xác định được lý tưởng, lẽ sống, học tập vì ngày mai lập nghiệp, mai này xây dựng làng bản quê hương giàu đẹp.

Với các em học sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện, chuẩn bị cho mình hành trang tốt nhất để mai này tự lập thân, lập nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành với trách nhiệm của mình luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Trạch – cựu giáo viên Trường Phổ thông trung học DTNT Nghệ An chia sẻ về những gian khó nhưng rất đỗi tự hào trong thời gian giảng dạy tại Trường trong buổi đầu mới thành lập

Cựu học sinh khóa I, Trường Phổ thông trung học DTNT tỉnh Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ về những kỷ niệm trong thời gian học tập dưới mái trường; đồng thời cảm ơn và mong muốn thế hệ học sinh hôm nay tiếp tục nỗ lực, ra sức học tập để trưởng thành và góp sức xây dựng quê hương, đất nước

Em Lầu Nguyễn Hương Mơ - học sinh lớp 12A5, người dân tộc Mông đến từ huyện biên giới Kỳ Sơn bày tỏ những cảm xúc về mái trường và thầy cô, các bạn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Phổ thông trung học DTNT Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn