Bị tố tuyển sinh sai, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú nói gì?

Kiểm tra lại việc nhập hộ khẩu có đúng quy định không? Liên quan đến việc ông Phạm Văn Kiên làm hộ khẩu thường trú tại bản Lát, sáng 23-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hà Văn Thìn - phó chủ tịch UBND xã Tam Chung - cho biết: "Qua kiểm tra ban đầu, chúng tôi nhận thấy ông Kiên không có nhà ở, đất ở cố định, hợp pháp tại bản Lát. Ông Kiên không định cư ổn định, lâu dài ở bản Lát, nên ông Kiên không đủ điều kiện để làm hộ khẩu thường trú tại bản Lát. Hiện nay, Công an xã Tam Chung đang xác minh, làm rõ sổ hộ khẩu mà công an xã này cấp cho ông Kiên năm 2020 có đúng quy định của Luật Cư trú hay không. Nếu không đúng quy định, lãnh đạo UBND xã và Công an xã Tam Chung sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi sổ hộ khẩu của ông Kiên".