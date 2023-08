Thương vụ mua bán cổ phiếu nghìn tỷ của thiếu gia, ái nữ nhà chủ tịch ngân hàng

Con chủ tịch ngân hàng mua bán cổ phiếu nghìn tỷ

Bà Hồ Thuỷ Anh, con gái ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank vừa đăng ký mua 82.186.100 cổ phiếu TCB để phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian từ ngày 25/8-19/9 theo phương thức khớp lệnh trên sàn và thoả thuận.

Nếu thành công, bà Hồ Thuỷ Anh sẽ nâng lượng cổ phiếu TCB nắm giữ từ mức 22,47 triệu lên 104,66 triệu đơn vị, tương đương 2,9757% vốn của Techcombank. Với mức giá trên thị trường là 33.100 đồng/cổ phiếu, ước tính, bà Hồ Thuỷ Anh sẽ phải chi hơn 2.720 tỷ đồng để thực hiện giao dịch nêu trên.

Ở chiều ngược lại, ông Đặng Quang Tuấn, con trai của ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB, đã hoàn tất bán thỏa thuận gần 125 triệu cổ phiếu VIB (tương đương tỷ lệ 4,91%) trong thời gian 21/7-9/8. Ước tính giá trị giao dịch của ông Tuấn ở mức 2.630 tỷ đồng.

Cùng thời điểm giao dịch của ông Tuấn, Công ty cổ phần Funderra, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Khắc Vỹ, đã đăng ký mua 124,7 triệu cổ phiếu VIB (tương ứng 4,9% vốn điều lệ VIB). Như vậy, nhiều khả năng giao dịch trên sẽ diễn ra giữa ông Đặng Quang Tuấn và Funderra.

Cựu Chủ tịch OceanBank làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa đưa ra thông báo thay đổi Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Theo đó, VietinBank miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng do ông Dũng nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2023.

Đồng thời, VietinBank cũng bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành từ ngày 1/9/2023 cho đến khi có quyết định khác thay thế. Trước khi về làm Phó Tổng Giám đốc VietinBank, ông Sơn là Chủ tịch Hội đồng thành viên OceanBank.

Ngân hàng đồng loạt bán tài sản, siết nợ ‘ông trùm năng lượng’ Tân Hoàn Cầu

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hà Nội phát thông báo đấu giá khoản nợ xấu của Công ty Công ty Năng lượng Quảng Trị phát sinh tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Tây Hà Nội với mức giá khởi điểm là 193 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu là Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn Bình Phước cũng đang bị ngân hàng VietinBank rao bán để trả khoản nợ phát sinh đã vay trước đó. Khoản nợ này có giá khởi điểm lên đến 1.450 tỷ đồng.

Đây là 2 doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của doanh nhân Mai Văn Huế và Công ty cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu. Ông Mai Văn Huế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàn Cầu - từng nổi danh là “trùm năng lượng”.

Ngân hàng hạ giá tới 17 tỷ tài sản của Tân Hoàng Minh để thu nợ xấu

Agribank tiếp tục rao bán loạt khoản nợ có giá trị từ vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng của các doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, Agribank chi nhánh Trung Yên bán đấu giá lần 2 khoản nợ của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc với giá khởi điểm là 264,7 tỷ đồng. Agribank chi nhánh Trung Yên cũng đăng bán đấu giá lần 2 khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Quang Trung với giá khởi điểm là 67 tỷ đồng. Các khoản nợ được hạ giá 4-17 tỷ đồng so với lần rao bán trước.

Tỷ giá USD/VND 'nổi sóng'

Sau nửa năm tương đối "yên ả", từ đầu tháng 8, thị trường chứng kiến đà tăng mạnh mẽ của tỷ giá USD/VND. Tỷ giá trung tâm tăng rất mạnh trong tuần qua. Tỷ giá trung tâm ngày 25/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.942 đồng/USD.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh mẽ, tăng vượt xa mức 24.000 đồng/USD. Đây là mức tăng là cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây.

Sau nhiều ngày ổn định và dao động quanh vùng giá thấp, giá USD trên thị trường tự do cũng tăng mạnh. Hiện giá USD tự do vẫn duy trì mức trên 24.000 đồng/USD.

Theo các chuyên gia, tỷ giá bật tăng ngoài nguyên nhân USD tăng giá, nguyên nhân sâu xa còn đến từ nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đang có xu hướng tăng để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Thủ tướng chỉ đạo gấp, NHNN điều chỉnh Thông tư 06 ngay trong đêm

Trong đêm 23/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông tin về việc ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN).

Liên quan đến Thông tư 06, chiều tối ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 756 đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng đề nghị NHNN theo thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định có liên quan tại Thông tư 06.

Theo đó, các nhu cầu vốn tín dụng hợp pháp, chính đáng, đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật cần phải được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận vay vốn tín dụng, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Tín dụng 7 tháng năm 2023 tăng trưởng âm

Tín dụng nền kinh tế 7 tháng đầu năm vẫn tăng thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước, đạt khoảng 12,47 triệu tỷ đồng, tăng 4,56% so với cuối năm 2022.

Tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm nay cũng thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (khoảng 9,54%), thậm chí chưa đạt được một nửa tăng trưởng năm ngoái. Theo công bố trước đó, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 4, tháng 5, tháng 6 đạt lần lượt 3,03 - 3,27 - 4,73%. Như vậy, sau khi có sự hồi phục tích cực trong tháng 6, tín dụng lại bất ngờ chững lại, thậm chí là tăng trưởng âm trong tháng 7.

Ngân hàng mua lại trước hạn 77.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 695 tỷ đồng trái phiếu trong nửa đầu tháng 8/2023.

Tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 145.267 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 76,968 tỷ đồng).

Bóc mẽ các chiêu thức lừa đảo thanh toán qua mạng

Sự “lên ngôi” của hình thức thanh toán điện tử tại thị trường Việt trong thời gian qua đã kéo theo nhiều hình thức lừa đảo với thủ đoạn tinh vi khiến không ít người dân mất trắng hàng tỷ đồng.

Một số hình thức lừa đảo mới nhất là lừa đảo qua tin nhắn mạo danh, lừa đảo qua quét mã QR hay lừa đảo mở tài khoản bằng eKYC.

Mỗi ngày có hơn 40 tỷ USD giao dịch thanh toán điện tử

Trong những năm qua, thị trường Việt đã chứng kiến sự bùng nổ của thanh toán điện tử với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, sự phát triển của các phương thức thanh toán điện tử cũng kéo theo một số khó khăn và thách thức đối với cả người tiêu dùng lẫn các tổ chức tài chính.

Phát biểu tại toạ đàm “Đảm bảo an ninh, an toàn cho thanh toán điện tử trong kỷ nguyên số” do Hiệp hội Ngân hàng tổ chức ngày 21/8, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số lượng giao dịch thanh toán điện tử tăng cao chỉ trong thời ngắn. “Nếu như trước năm 2016, 500 – 1 triệu giao dịch/ngày là con số mơ ước của các tổ chức tài chính thì nay, số lượng giao dịch trung bình mỗi ngày đã lên tới 8 triệu, tương đương với số tiền lên tới 40 tỷ USD”, ông Hùng chia sẻ.

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SMBC mua 1,19 tỷ cổ phiếu VPBank

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMCB - Nhật Bản), chấp thuận đề nghị mua cổ phần mới phát hành của VPBank. SMBC sẽ chi 35.904 tỷ đồng mua 1,19 tỷ cổ phiếu mà VPBank chào bán, nhằm sở hữu 15% cổ phần VPBank.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, VPBank đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC. Thoả thuận này đã chính thức đưa SMBC Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank và mang lại cho VPBank 35.900 tỷ đồng vốn cấp 1, nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103.500 tỷ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng.

Tác giả: Minh Anh