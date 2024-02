Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục sẽ phụ trách mảng nào?

Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Kim Chi sinh năm 1971, quê quán xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Bà tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Từ tháng 5/1993 đến tháng 6/2005 bà là giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2005 đến tháng 6/2009 là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2014 bà làm Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2019 giữ chức vụ Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An. Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021 bà Nguyễn Thị Kim Chi là Bí thư Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2024 là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.