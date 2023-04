Sôi nổi giải Quần vợt tỉnh Nghệ An năm 2023

BTC trao cúp và phần thưởng cho các VĐV đạt giải

Tham dự giải quần vợt tỉnh Nghệ An năm 2023 có gần 300 VĐV thi đấu ở 8 nội dung. Kết quả thi đấu: Cặp đôi VĐV Phạm Xuân Sánh và Phạm Thanh Long giành chức vô địch đôi nam trình lãnh đạo bảng A; cặp đôi VĐV Phan Xuân Vinh và Chu Hồng Phi giành chức vô địch đôi nam trình lãnh đạo bảng B; ở nội dung đơn nam VĐV Hoàng Ngọc Hiếu (Hà Huy Tập) gành chức vô địch; cặp đôi VĐV Nguyễn Thành Được và Lê Mạnh Tuân (CLB 98) vô địch trình 1550; cặp đôi VĐV Nguyễn Văn Lộc và Trần Thọ Hà (Tecco) vô địch trình 1480; cặp đôi VĐV Nguyễn Thanh Tâm và Đặng Văn Tuân (Vui Vẻ) vô địch trình 1440; cặp đôi VĐV Nguyễn Viết Thanh và Nguyễn Đức Phát (Diễn Châu) vô địch trình 1410.

Các VĐV tham gia giải

BTC trao cúp và các phần thưởng cho các VĐV đạt giải

Tại Lễ Bế mạc, BTC đã lần lượt trao các giải Ba, giải Nhì và Cúp Vô địch cho các VĐV xuất sắc. Giải quần vợt tỉnh Nghệ An 2023 là giải đấu được Liên đoàn Quần vợt Nghệ An tổ chức nhằm đánh giá chính xác nhất trình độ của các VĐV quần vợt tỉnh Nghệ An, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Quần vợt Nghệ An, tiếp tục chuẩn hóa trình độ các VĐV nhằm chuẩn bị cho các giải thi đấu tiếp theo trong năm do Liên đoàn Quần vợt Nghệ An tổ chức./.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn