Ông Putin cho tổng thống Syria bị lật đổ được tị nạn tại Nga

Tổng thống Nga Putin và ông Bashar al-Assad ôm nhau khi ông al-Assad đến Sochi (Nga) năm 2017 - Ảnh: REUTERS

"Về nơi ở của ông al-Assad, tôi không có gì để nói với các bạn", ông Dmitry Peskov phản hồi khi được hỏi trong cuộc họp báo ngày 9-12. Trước đó, truyền thông Nga dẫn một nguồn tin từ chính Điện Kremlin cho hay ông al-Assad đã đến Matxcơva cùng vợ con.

Quyết định cấp quy chế tị nạn cho ông al-Assad và gia đình ông đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn.

Your browser does not support the video tag.

Đại sứ quán Syria ở Matxcơva hạ quốc kỳ, Tổng thống Syria tị nạn ở Nga

"Tất nhiên, những quyết định như vậy không thể được đưa ra nếu không có nguyên thủ quốc gia. Đây là quyết định của ông ấy", ông Peskov nói thêm và nhấn mạnh Matxcơva không có nghĩa vụ phải công bố các thông tin liên quan ông al-Assad.

Khi được hỏi ông Putin và ông al-Assad gặp nhau lần cuối khi nào, hoặc có liên lạc gì giữa hai người trước khi quân nổi dậy tiến vào Damasscus, ông Peskov đã từ chối trả lời. Đại diện Điện Kremlin đồng thời cho hay Tổng thống Putin không có lịch trình gặp ông al-Assad.

Phần lớn truyền thông quốc tế trước đó đều tin rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ của Syria đã đến Nga, đồng minh lớn nhất của ông trong nhiều năm qua. Con trai ông al-Assad cũng được cho là từng học tại Nga.

Khi được Hãng thông tấn TASS của Nga liên hệ, Đại sứ quán Syria tại Matxcơva xác nhận ông al-Assad đang ở Nga nhưng chưa có liên lạc gì. Trước đó nơi này đã hạ cờ của chế độ bị lật đổ và thay bằng cờ của phe đối lập.

Ngày 27-11, liên minh các nhóm đối lập có vũ trang đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của quân đội Chính phủ Syria ở các tỉnh Aleppo và Idlib.

Đến tối 7-12, liên quân này chiếm được một số thành phố lớn như Aleppo, Hama, Daraa và Homs.

Rạng sáng 8-12 (giờ địa phương), nhóm quân nổi dậy tiến vào Damascus trong khi các đơn vị của lực lượng Chính phủ Syria rời khỏi thủ đô. Người đứng đầu Chính phủ Syria lúc này, ông Mohammed Ghazi al-Jalali, bày tỏ sự sẵn sàng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó thông báo ông al-Assad đã từ chức và rời khỏi Syria sau các cuộc đàm phán với những nhóm vũ trang đối lập. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh Nga không tham gia vào tiến trình đàm phán dẫn đến sự ra đi của ông al-Assad.

Trong những bình luận ngắn gọn về các sự kiện kịch tính ở Syria trong vài ngày qua, ông Peskov thừa nhận Điện Kremlin đã bị bất ngờ.

"Những gì xảy ra đã khiến cả thế giới ngạc nhiên và trong trường hợp này, chúng tôi cũng không ngoại lệ", đại diện Điện Kremlin nói.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ